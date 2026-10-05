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Khoảnh khắc hai xe đầu kéo đối đầu, cabin văng khỏi thân xe ở Hưng Yên

| | Xã hội

Camera ghi lại cảnh hai xe đầu kéo va chạm mạnh tại nút giao ở Hưng Yên, khiến cabin cả hai xe văng khỏi thân xe, phương tiện hư hỏng nặng.

Khoảnh khắc 2 xe đầu kéo đối đầu khi qua ngã tư ở Hưng Yên. (Nguồn: MXH)

Khoảng 9h15 ngày 5/10, tại Km21+600 đường nối hai cao tốc, đoạn qua phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 89H-110.32, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 89RM-001.73, do anh Lê Quang Kiên (SN 1986, trú xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) điều khiển đi theo hướng Hưng Yên đi Ninh Bình.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo lao qua dải phân cách sang làn đường ngược chiều, va chạm với ô tô biển kiểm soát 90C-046.63, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 35RM-027.23, do anh Đào Kiến Lộc (SN 1991, trú xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, đang đi theo hướng Ninh Bình đi Hưng Yên.

Khoảnh khắc 2 xe đầu kéo đối đầu trực diện.

Theo hình ảnh từ camera giao thông, cú va chạm mạnh khiến cabin của cả hai xe đầu kéo văng khỏi thân xe, phương tiện hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng ước tính thiệt hại tài sản hơn 200 triệu đồng. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết, hướng dẫn giao thông, đồng thời phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy đối với hai tài xế. Hiện, kết quả xét nghiệm chưa được công bố.

Theo Minh Khang

VTC News

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