Khởi công, động thổ loạt dự án ở Đồng Nai

27-09-2025 - 13:39 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

8 công trình, dự án đồng loạt khởi công, động thổ nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I

Ngày 27-9, tỉnh Đồng Nai đồng loạt tổ chức lễ khởi công, động thổ 8 dự án. Trong đó, có 7 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) gồm: Khu NƠXH ChC1 và ChC2, phường Phước Tân; NƠXH tại phường Tam Hiệp; khu chung cư NƠXH tại khu đất 2,1 ha, xã Phước An; khu chung cư NƠXH tại khu đất 3,7 ha, xã Phước An; NƠXH tại khu đất 3,5 ha, xã Trảng Bom; NƠXH tại khu đất 2,85 ha, phường Hố Nai và dự án khu NƠXH tại phường Tân Triều.

Khởi công, động thổ loạt dự án ở Đồng Nai- Ảnh 1.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức (ở giữa) và các đại biểu bấm nút khởi công dự án

1 dự án tổ chức lễ khởi công là Dự án xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1). Theo Ban Quản lý dự án khu vực 6, Dự án xây dựng đường Liên Cảng (giai đoạn 1) có chiều dài hơn 15 km, điểm đầu tuyến nối với đường ranh Khu Công nghiệp Ông Kèo và điểm cuối tuyến nối với đường vào cảng Việt Thuận Thành.

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai xây dựng đoạn tuyến dài hơn 8,8 km, được chia làm 2 đoạn gồm: Đoạn 1 dài 6,9 km, quy mô 8 làn xe; đoạn 2 dài 1,9 km, quy mô 4 làn xe. Ngoài phần tuyến đường, dự án còn thực hiện đầu tư xây dựng 5 cầu trên tuyến.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.600 tỉ đồng trên địa bàn xã Đại Phước và có thời gian thi công xây dựng 36 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá dự án đường Liên Cảng giai đoạn 1 khi hoàn thành xây dựng sẽ đóng vai trò kết nối hệ thống giao thông đường bộ các khu cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, khai thác hệ thống cảng biển trên địa bàn xã Đại Phước, góp phần hình thành hệ thống đô thị ven sông văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, gắn với mục tiêu phát triển xanh và thông minh.

Đây cũng là tuyến đường tạo cơ hội đón đầu lợi thế phát triển từ Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đưa vào khai thác trong thời gian tới. Từ đó, thúc đẩy hình thành chuỗi cảng - logistics - khu công nghiệp - đô thị ven sông, góp phần đưa kinh tế Đồng Nai bứt phá, khẳng định vị thế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực 6 chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công bảo đảm an toàn, hiệu quả, chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, nghiệm thu dự án.

Khởi công, động thổ loạt dự án ở Đồng Nai- Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.

Tại xã Trảng Bom, liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Việt Quang cũng tổ chức lễ động thổ Dự án NƠXH tại khu đất 3,5 ha.

Theo thiết kế, dự án gồm các block chung cư có chiều cao xây dựng từ 5-6 tầng. Sau khi hoàn thành, dự án dự kiến cung cấp khoảng 900-950 căn hộ với 77.000 m2 sàn xây dựng; cung cấp chỗ ở cho khoảng 3.500 người. Mục tiêu của dự án là cung cấp chỗ ở với giá hợp lý cho người dân tại địa phương, công nhân lao động tại các khu công nghiệp lân cận, góp phần thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của địa phương.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 733 tỉ đồng và phấn đấu hoàn thành thi công trong vòng 24 tháng.

Ông Nguyễn Phi Long, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn địa ốc và xây dựng môi trường Khang Nam, đại diện liên danh chủ đầu tư khẳng định: Doanh nghiệp sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và phối hợp với chính quyền địa phương nhằm hoàn thiện dự án một cách tốt nhất.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

