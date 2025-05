Khởi công dự án dịch vụ mặt đất chiến lược tại sân bay quốc tế Long Thành

Đây là một trong những công trình kỹ thuật phụ trợ quan trọng, được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm hoạt động đồng bộ và bền vững tại sân bay quốc tế Long Thành – dự án trọng điểm cấp quốc gia hiện nay.

Đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại và liên tục

Dự án của Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành được triển khai trên khu đất rộng 7.045m², trong đó diện tích xây dựng hơn 3.000m², tổng diện tích sàn sử dụng đạt hơn 9.000m². Các hạng mục chính bao gồm: khu xử lý vệ sinh tàu bay, khu bảo trì phương tiện mặt đất, và khu phụ trợ kỹ thuật.

Khu vực tổ chức lễ khởi công dự án tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Đây là dự án hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, nhằm đảm bảo các dịch vụ phục vụ mặt đất, kỹ thuật hàng không được thực hiện liên tục, an toàn, theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành hàng không Việt Nam và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Thái Hòa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành, dự án sẽ được triển khai đúng tiến độ đã cam kết, với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào ngày 19-12-2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án được áp dụng công nghệ xanh, quy trình quản lý hiện đại, đảm bảo vừa hiệu quả, vừa thân thiện môi trường và có khả năng mở rộng về sau. "Chúng tôi xác định đây không chỉ là một hạng mục đầu tư thông thường mà còn là trách nhiệm góp phần hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ cho sân bay Long Thành – biểu tượng mới của ngành hàng không Việt Nam," ông Hòa nhấn mạnh.

Một phần quan trọng trong hệ sinh thái sân bay hiện đại

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 là một trong các mắt xích quan trọng trong tổng thể chiến lược vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi sân bay đi vào hoạt động, nhu cầu về các dịch vụ kỹ thuật, bảo trì và hậu cần sẽ gia tăng mạnh. Vì vậy, việc đầu tư bài bản ngay từ đầu vào các dịch vụ phục vụ mặt đất, đặc biệt là kỹ thuật thương mại, được đánh giá là thiết yếu để bảo đảm vận hành trơn tru và đạt chuẩn quốc tế.

Ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục hàng không phát biểu tại lễ khởi công

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được định vị là một trong những trung tâm trung chuyển lớn của khu vực, có công suất thiết kế lên tới 100 triệu hành khách/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Việc phát triển hạ tầng phụ trợ ngay từ đầu được xem là điều kiện quan trọng để sân bay vận hành hiệu quả, an toàn và có tính cạnh tranh cao.

Trong giai đoạn ngành hàng không đang phục hồi và bứt phá sau đại dịch, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 là một bước đi chiến lược, không chỉ tạo ra nền tảng hạ tầng thiết yếu mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ hàng không Việt Nam trong khu vực. Dự án cũng cho thấy vai trò tiên phong và cam kết lâu dài của doanh nghiệp Việt trong việc đồng hành cùng những công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Liên doanh giữa hai đơn vị hàng đầu ngành dịch vụ mặt đất hàng không

Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn – Long Thành là liên doanh giữa Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) và Công ty Cổ phần Phục vụ mặt đất Hà Nội (HGS) – hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ mặt đất hàng không tại Việt Nam, với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động tại các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cam Ranh, Đà Nẵng.

Hiện nay, SAGS và HGS đang cung cấp dịch vụ cho hơn 60 hãng hàng không trong và ngoài nước, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, an toàn của Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành. Cả hai đơn vị đều được đánh giá cao về năng lực đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ các hãng hàng không quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh ngành hàng không ngày càng chú trọng chất lượng dịch vụ và hiệu suất vận hành.

Việc thành lập liên doanh tại Long Thành thể hiện quyết tâm của SAGS và HGS trong việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ mặt đất theo chuẩn quốc tế, nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khai thác mới tại cảng hàng không quốc tế Long Thành trong tương lai gần.