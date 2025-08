Khởi công Lan Anh Avenue - Khu compound cao cấp tại Đông Bắc TPHCM

Theo ông Thạch Mạnh Sang, Tổng Giám đốc LinkGroup – Đơn vị phát triển dự án, lễ khởi công xây dựng là lời cam kết mạnh mẽ về tiến độ và chất lượng với khách hàng, đồng thời khẳng định tầm nhìn chiến lược của chủ đầu tư và đơn vị phát triển. Sự kiện cũng đánh dấu sự hình thành một chuẩn mực sống mới tại khu vực Đông Bắc TPHCM, nơi đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng cao. Lan Anh Avenue hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng, "an cư sinh lợi, đầu tư sinh lời" vượt bậc, đón đầu xu hướng phát triển tại khu vực đầy tiềm năng này.

Lễ khởi công xây dựng dự án Lan Anh Avenue – cột mốc quan trọng trong hành trình kiến tạo một không gian sống biệt lập đẳng cấp dành cho chuyên gia tại TPHCM

Đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công dự án, VictoryCons với gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng là bảo chứng cho tiến độ và chất lượng công trình Lan Anh Avenue. VictoryCons là tên tuổi đã gắn liền với hàng loạt dự án quy mô lớn như Regal Legend (21ha), Gem Sky World (92ha), Eco Xuân (650 căn hộ), Saigon Intela (1.068 căn hộ), … và là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn như Đất Xanh Group, Regal Group, SP Setia, Cara Group…

"Lan Anh Avenue là dự án đòi hỏi chuẩn mực cao về kỹ thuật và độ bền, nhưng với hệ thống quản lý thi công chuẩn quốc tế, chúng tôi cam kết đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng xứng tầm kỳ vọng của khách hàng trong phân khúc compound cao cấp", đại diện VictoryCons chia sẻ tại buổi lễ. VictoryCons không chỉ áp dụng các tiêu chuẩn thi công vượt trội mà còn triển khai hệ thống quản lý hiện đại BIM, EVM nhằm đảm bảo tiến độ, kiểm soát chất lượng và tối ưu hiệu quả đầu tư cho dự án Lan Anh Avenue.

Giá trị độc bản tại Lan Anh Avenue

Lan Anh Avenue được quy hoạch theo mô hình compound cao cấp, đáp ứng xu hướng sống hiện đại đang rất được ưa chuộng bởi các chuyên gia và cấp quản lý. Với quy mô 2,6 ha và mật độ xây dựng chỉ 43%, dự án đặc biệt chú trọng đầu tư vào cảnh quan xanh mát cùng chuỗi hơn 18 tiện ích nội khu đặc quyền, đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu sống.

Nổi bật là công viên Serenity Garden và mảng xanh rộng gần 2.000m², vừa là "lá phổi xanh" mang đến không khí trong lành, vừa là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Cùng với đó là đa dạng tiện ích khác như nhà trẻ, khu vui chơi, khu sinh hoạt cộng đồng, lối dạo bộ và vườn cảnh quan,… góp phần kiến tạo không gian sống tiện nghi và hài hòa.

Đặc biệt, Lan Anh Avenue còn sở hữu hệ thống an ninh khép kín 24/7, đảm bảo bởi lối vào được kiểm soát chuyên nghiệp, camera thông minh và đội ngũ tuần tra liên tục. Điều này giúp cư dân hoàn toàn yên tâm tận hưởng trọn vẹn sự tiện nghi và riêng tư trong cuộc sống.

Lan Anh Avenue chú trọng đầu tư không gian sống xanh và hệ tiện ích nội khu đủ đầy cho cư dân. Ảnh: CĐT.

Lan Anh Avenue còn khẳng định giá trị độc bản qua vị trí chiến lược vượt trội. Tọa lạc tại giao điểm vàng của hai đại lộ ĐT15 và ĐT746B, liền kề siêu vòng xoay liên tỉnh rộng 25ha và chỉ cách Vành Đai 4 khoảng 600m, dự án mang đến khả năng kết nối giao thông linh hoạt, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các vùng kinh tế trọng điểm. Không chỉ vậy, Lan Anh Avenue còn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ vào hạ tầng khu vực đang được quy hoạch và phát triển đồng bộ. Với vị thế nằm ngay trung tâm quy tụ hàng loạt các khu công nghiệp lớn, dự án tự tin đón đầu "làn sóng" an cư của hàng chục ngàn chuyên gia đang làm việc tại khu vực Đông Bắc TP.HCM, khẳng định tiềm năng an cư và đầu tư bền vững.

Tiến sĩ Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia Địa ốc Đại học Ngân Hàng TP.HCM nhận định: "Việc hình thành các khu đô thị compound quy mô nhỏ nhưng tiêu chuẩn cao như Lan Anh Avenue giúp cân bằng giữa phát triển công nghiệp và nâng cao chất lượng sống tại phía Đông Bắc TPHCM mới. Đây là mô hình lý tưởng để thu hút chuyên gia, lao động chất lượng cao gắn bó lâu dài với địa phương".

Tại Lan Anh Avenue, cư dân còn được trải nghiệm hệ tiện ích ngoại khu đa dạng, mở ra cuộc sống đa trải nghiệm, năng động của "siêu đô thị – TP.HCM". Nổi bật là Trung tâm Văn hóa – Giáo dục – Thể thao 40ha ngay cạnh dự án, với quy hoạch đa năng gồm nhà thi đấu, sân vận động, thư viện,... hứa hẹn mang đến một trải nghiệm sống thú vị, hoàn hảo cho mọi lứa tuổi. Ngoài ra, chợ, bệnh viện và trường học các cấp cũng cách dự án trong bán kính từ 1-3km. Tất cả đều góp phần kiến tạo một cuộc sống tiện nghi, hiện đại, đủ đầy cho cư dân.

Nhiều điểm cộng hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư

Với chỉ 147 phiên bản giới hạn bao gồm nhà phố thương mại, nhà phố/nhà phố vườn, villa phố/villa vườn, Lan Anh Avenue là một trong số rất ít dự án tại khu vực VSIP III, phát triển theo mô hình compound cao cấp dành riêng cho giới chuyên gia. Trong bối cảnh thị trường đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở chất lượng cao dành cho nhóm khách hàng có tiêu chuẩn sống cao – đây chính là cơ hội "đi trước đón đầu" cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Ông Nguyễn Sáu – một nhà đầu tư cá nhân tại TP.HCM chia sẻ: "Tôi đánh giá cao mô hình compound cao cấp và vị trí dự án. Số lượng sản phẩm giới hạn giúp kiểm soát tốt thanh khoản. Khi các chuyên gia đổ về làm việc tại VSIP III và Lego, nhu cầu thuê nhà sẽ tăng rất mạnh. Dự án có thể khai thác tốt vừa để ở vừa cho thuê với tỷ suất lợi nhuận ổn định".

Lan Anh Avenue sở hữu vị trí đắc địa, chỉ cách "đại bản doanh" Lego 2 phút di chuyển. Ảnh: CĐT.

Đặc biệt, việc trở thành một phần của TP.HCM mới sau sáp nhập, các dự án như Lan Anh Avenue không chỉ trở thành nơi an cư lý tưởng mà còn là kênh đầu tư tăng trưởng với giá trị bền vững dài hạn trong tương lai.

Sức hút của Lan Anh Avenue không dừng lại ở hệ tiện ích, vị trí hay tiềm năng tăng trưởng. Chị Thanh Tú (quận 7, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi chọn mua căn nhà phố tại đây vì cảm thấy yên tâm về chất lượng xây dựng, tiện ích sống đủ đầy và hơn hết là thời gian bàn giao rõ ràng, nhanh chóng - điều này rất quan trọng với gia đình tôi đang có kế hoạch chuyển chỗ ở do thay đổi nơi làm việc".

Lan Anh Avenue dự kiến bàn giao nhà cho khách hàng vào quý IV/2025. Đây là thời điểm vàng khi hạ tầng khu vực đang hoàn thiện đồng bộ và nhu cầu an cư, đầu tư đang tăng cao. Với sự đồng hành của LinkGroup, Dat Xanh Services, VictoryCons cùng định hướng phát triển bài bản từ chủ đầu tư, Lan Anh Avenue hứa hẹn không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn thiết lập một chuẩn mực sống mới chuẩn "may đo" dành cho chuyên gia tại Đông Bắc TP.HCM.

