Khởi công Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch: Bước ngoặt phát triển của Hóa chất Cơ bản Miền Nam

Tham dự buổi lễ có ông Vương Thành Chung – Phó Cục trưởng Cục Hóa chất (Bộ Công Thương); ông Hoàng Hữu Vũ – Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN, Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai; ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem; ông Nguyễn Hữu Tú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Vinachem; cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị thành viên Tập đoàn, đối tác, nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Ông Lê Tùng Lâm – Phó Tổng giám đốc HCCB

Tại buổi lễ, ông Lê Tùng Lâm – Phó Tổng giám đốc HCCB đã trình bày báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị dự án. Dự án di dời được khởi nguồn từ chủ trương của Chính phủ và tỉnh Đồng Nai, theo đó HCCB phải di dời toàn bộ các nhà máy tại KCN Biên Hòa 1 sang KCN Nhơn Trạch 6. Sau nhiều năm hoàn tất thủ tục pháp lý, ngày 21/7/2025, Đại hội đồng cổ đông bất thường của HCCB đã thông qua Dự án Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch.

Ông Lê Tùng Lâm nhấn mạnh, đây là bước ngoặt lịch sử đối với HCCB. Dự án hướng tới mở rộng công suất dây chuyền lên 100.000 tấn xút/năm (quy đổi 100%) và 100.000 tấn axit sunfuric/năm, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm gốc clo và hóa chất chuyên dụng cho ngành điện tử, bán dẫn, năng lượng. "Đây sẽ là bước khởi đầu quan trọng để HCCB hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế, nâng tầm thương hiệu Việt Nam trên thị trường toàn cầu", ông khẳng định.

Ông Văn Đức Thắng – Phó Tổng Giám đốc CECO

Đại diện đơn vị tư vấn, ông Văn Đức Thắng – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO) – cam kết đồng hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. CECO xác định dự án này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, sẽ triển khai với tinh thần chuyên nghiệp, góp phần đưa Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch trở thành một trong những tổ hợp hóa chất hàng đầu cả nước.

Ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem – nhấn mạnh: "Lễ khởi công hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt phát triển mới của HCCB và thể hiện quyết tâm đổi mới, hiện đại hóa gắn với mục tiêu phát triển bền vững". Ông lưu ý HCCB cần thực hiện quản trị khoa học, thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối, đồng thời các nhà thầu, tư vấn, giám sát phải coi an toàn lao động là nguyên tắc số một. Vinachem sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, sớm đi vào hoạt động, đóng góp cho phát triển xanh, bền vững của ngành hóa chất.

Ông Lê Thanh Bình – Tổng Giám đốc HCCB

Thay mặt doanh nghiệp, ông Lê Thanh Bình – Tổng giám đốc HCCB – gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Cục Hóa chất và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của Ban Quản lý các KCN và các nhà thầu, đơn vị tư vấn. Ông khẳng định: "Dự án vừa là thách thức, vừa là cơ hội để HCCB tái cấu trúc, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, khẳng định thương hiệu tại thị trường trong nước và sẵn sàng vươn tầm khu vực".

HCCB cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng và tuyệt đối an toàn, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, môi trường; đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nhất là trong lĩnh vực môi trường, nhằm bảo đảm dự án đạt hiệu quả cao, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.