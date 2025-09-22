Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index biến động mạnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Sau nhiều phiên giằng co, áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều khiến VN-Index giảm mạnh hơn 40 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết phiên 22/9, chỉ số giảm 24,17 điểm, đóng cửa tại mốc 1.634 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE vẫn duy trì mức hơn 35.700 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng mạnh 1.757 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 1.733 tỷ đồng

Chiều mua, VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 166 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: BID(+120); TPB(+81); GEX(+75) và BSR(+71).

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VHM khoảng 407 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VIC, CTG, STB cũng bị khối ngoại bán ròng từ trên 100-300 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất với 52 tỷ đồng, SHS và NTP được rót ròng mạnh với mỗi mã khoảng 13 và 2 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBS bị bán ròng mạnh tay 33 tỷ đồng. PVS và IDC cũng bị bán ròng mạnh từ 19 tỷ tới 12 tỷ đồng. Ngoài ra, VGS và APS cũng bị bán ròng 2 và 1,8 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 7 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPP và DDV được mua ròng với cùng giá trị 4 và 1 tỷ đồng; theo sau, MCH, HBC và F88 cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh tay với giá trị 12 tỷ trong khi QNS, MPC , PAT và ABI bị bán ròng với giá trị khoảng vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.

