Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index biến động mạnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

22-09-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index biến động mạnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?

Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên 22/9 với áp lực bán tập trung trên HOSE với 1.733 tỷ đồng.

Sau nhiều phiên giằng co, áp lực bán tăng vọt trong phiên chiều khiến VN-Index giảm mạnh hơn 40 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Kết phiên 22/9, chỉ số giảm 24,17 điểm, đóng cửa tại mốc 1.634 điểm. Giá trị giao dịch trên HoSE vẫn duy trì mức hơn 35.700 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN bán ròng mạnh 1.757 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 1.733 tỷ đồng

Chiều mua, VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 166 tỷ đồng. Theo sau, loạt cổ phiếu được rót ròng hàng chục tỷ đồng mỗi mã gồm có: BID(+120); TPB(+81); GEX(+75) và BSR(+71).

Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index biến động mạnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 1.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu VHM khoảng 407 tỷ đồng. Ngoài ra, các mã như VIC, CTG, STB cũng bị khối ngoại bán ròng từ trên 100-300 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 17 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất với 52 tỷ đồng, SHS và NTP được rót ròng mạnh với mỗi mã khoảng 13 và 2 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index biến động mạnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 2.

Chiều ngược lại, cổ phiếu MBS bị bán ròng mạnh tay 33 tỷ đồng. PVS và IDC cũng bị bán ròng mạnh từ 19 tỷ tới 12 tỷ đồng. Ngoài ra, VGS và APS cũng bị bán ròng 2 và 1,8 tỷ mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 7 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPP và DDV được mua ròng với cùng giá trị 4 và 1 tỷ đồng; theo sau, MCH, HBC và F88 cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu đồng mỗi mã.

Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong phiên VN-Index biến động mạnh, cổ phiếu nào là tâm điểm "xả hàng"?- Ảnh 3.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng mạnh tay với giá trị 12 tỷ trong khi QNS, MPC , PAT và ABI bị bán ròng với giá trị khoảng vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ lọt vào danh mục "cá mập" quy mô hơn 13.000 tỷ

Một cổ phiếu chứng khoán bất ngờ lọt vào danh mục "cá mập" quy mô hơn 13.000 tỷ Nổi bật

Ông Nguyễn Đăng Quang cùng hệ sinh thái Masan sắp "bỏ túi" hàng nghìn tỷ tiền cổ tức

Ông Nguyễn Đăng Quang cùng hệ sinh thái Masan sắp "bỏ túi" hàng nghìn tỷ tiền cổ tức Nổi bật

Một doanh nghiệp muốn chia cổ tức khủng 330%, Vingroup có thể “bỏ túi” 4.600 tỷ đồng

Một doanh nghiệp muốn chia cổ tức khủng 330%, Vingroup có thể “bỏ túi” 4.600 tỷ đồng

15:14 , 22/09/2025
Có 1 tỷ đồng nên rót vào đâu: Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo “đừng chạy theo đám đông"

Có 1 tỷ đồng nên rót vào đâu: Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo “đừng chạy theo đám đông"

15:13 , 22/09/2025
Ông Nguyễn Văn Đạt bán xong 88 triệu cổ phiếu PDR, thu hơn 2.100 tỷ đồng

Ông Nguyễn Văn Đạt bán xong 88 triệu cổ phiếu PDR, thu hơn 2.100 tỷ đồng

14:06 , 22/09/2025
Nhiều doanh nghiệp sắp 'bỏ túi' nghìn tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp sắp 'bỏ túi' nghìn tỷ đồng

13:29 , 22/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên