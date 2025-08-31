Khối ngoại bán ròng kỷ lục 42.000 tỷ đồng trong tháng 8, mã chứng khoán nào là tâm điểm?

Thị trường chứng khoán có tháng 8 ghi nhận 4 tuần liên tiếp tăng điểm tích cực. Chỉ số chính VN-Index kết thúc tháng ở mức 1.682,21 điểm, tăng 12% so với cuối tháng 7 và tăng gần 33% so với đầu năm. Trong khi VN30 kết thúc tháng 8 ở mức 1.865,38 điểm, tăng 15,49% so với tháng 7. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới trong tháng 8 với khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 35 tỷ cổ phiếu, tăng hơn 12% so với tháng 7, trung bình gần 1,7 tỷ cổ phiếu/phiên.

Thống kê cho thấy hầu hết các nhóm ngành đều có diễn biến tích cực. Nổi bật nhất là nhóm chứng khoán khi thanh khoản thị trường liên tiếp lập kỷ lục. Bên cạnh đó, cổ phiếu ngân hàng khi tín dụng tăng trưởng mạnh, mức định giá hấp dẫn và lạc quan triển vọng nâng hạng. Các nhóm khác như bất động sản, cảng biển, bảo hiểm, bán lẻ, thép... đều vận động tích cực.

Dù vậy, điểm trừ là khối ngoại bán ròng đột biến với giá trị 42.210 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 8 vừa qua, xác lập kỷ lục mới . Tính từ đầu năm 2025, tổng giá trị bán ròng của khối này đã xấp xỉ 73.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 2,8 tỷ USD chảy ra khỏi sàn chứng khoán Việt Nam.

Riêng trong tháng 8, tâm điểm bán ròng tiếp tục rơi vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là HPG khi bị khối ngoại xả ròng tới 5.727 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau, cổ phiếu FPT bị bán ròng 3.139 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng cũng không thoát khỏi làn sóng rút vốn với VPB (2.083 tỷ), VHM (1.236 tỷ), MBB (1.235 tỷ), SSI (1.227 tỷ), CTG (1.001 tỷ) và STB (976 tỷ) đều ghi nhận mức bán ròng lớn.

Ngược lại, dù áp lực bán ròng bao trùm, thị trường vẫn ghi nhận lực mua tích cực từ khối ngoại tại một số cổ phiếu. GMD tiếp tục là điểm sáng với giá trị mua ròng 649 tỷ đồng. Cổ phiếu SHS cũng được mua ròng 400 tỷ đồng, theo sau là VND (300 tỷ), CMG (155 tỷ) và một số mã khác như DIG, HDG, PDR hay DCM.

Áp lực bán tăng tốc trong bối cảnh thị trường nội địa vẫn duy trì sự ổn định, thanh khoản cải thiện và nhiều nhóm ngành có kết quả kinh doanh tích cực. Tình hình vĩ mô toàn cầu biến động khó lường khả năng cao là nguyên nhân động tới quyết định dòng vốn ngoại. Đồng thời, đồng USD mạnh lên cũng khiến nhiều quỹ đầu tư tái cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng tại các thị trường mới nổi và cận biên trong đó có Việt Nam.

Cùng với đó, thị trường Việt Nam vẫn thiếu hàng hoá chất lượng. Số lượng doanh nghiệp mới lên sàn rất ít, những cái tên thực sự đáng chú ý lại càng khan hiếm. Hoạt động đấu giá cũng diễn ra ảm đạm. Điều này làm thu hẹp lựa chọn của dòng vốn ngoại.

Dù vậy, yếu tố nội tại kinh tế bền vững đang củng cố đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Theo số liệu của FiinPro, định giá P/E của thị trường đang khoảng 15 lần. Theo Bloomberg công bố, P/E thị trường là 15,4 lần. Mức định giá P/E, P/B của VN-Index mới đang nhỉnh hơn một chút so với đường trung bình 10 năm của chỉ số này và còn cách khá xa đường trung bình 10 năm cộng 1 độ lệch chuẩn.

Mặc dù nhịp tăng nóng có thể kích hoạt áp lực chốt lời ngắn hạn, tuy nhiên cho giai đoạn xa hơn, hầu hết các tổ chức đều duy trì quan điểm lạc quan. Chứng khoán VNDirect đưa ra kịch bản VN-Index có thể tiến tới vùng 1.850-1.900 điểm trong vòng từ 9-12 tháng tới. Các động lực chính gồm khả năng nâng hạng thị trường, triển vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc, từ đó tạo nền tảng cho sự cải thiện định giá và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Liên quan tới câu chuyện nâng hạng thị trường, VNDirect dự báo FTSE chính thức nâng hạng thị trường Việt Nam lên thị trường mới nổi hạng hai trong tháng 9 năm nay, đồng thời kỳ vọng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2026 và thị trường Việt Nam sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 6/2027.

Chứng khoán Maybank kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường sẽ chậm lại nhưng chất lượng cải thiện trong nửa cuối năm 2025. Đồng thời, Maybank Investment Bank nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên 18,5% so với cùng kỳ năm trước.

Maybank Investment Bank giữ quan điểm tích cực cho nửa cuối năm, nâng mục tiêu VN-Index cuối năm thêm 20% lên 1.800 điểm. Việc nâng hạng nếu thành công có thể thu hút khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ thụ động và 4–5 tỷ USD từ các quỹ chủ động chảy vào thị trường Việt Nam.