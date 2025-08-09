Khối ngoại bán ròng mạnh chưa từng có, tâm điểm "xả" gần 13.000 tỷ tại một cổ phiếu trong tuần 4-8/8

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận tuần giao dịch 4/8 – 8/8 đầy nỗ lực của VN-Index khi phục hồi từ vùng 1.500 sau nhịp chỉnh tuần trước. Chỉ số chính vẫn chịu thêm áp lực điều chỉnh song đã trở lại tăng điểm mạnh mẽ với sự luân chuyển tích cực trong các nhóm ngành. Kết tuần VN-Index tăng 6,0% lên mức đỉnh cao mới 1.584,95 điểm, vượt lên giá cao nhất năm 2022. Điểm nhấn trong tuần qua là phiên giao dịch lịch sử với khối lượng khớp lệnh 3,2 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch gần 83.000 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 5/8.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục bán ròng mạnh với tâm điểm giao dịch trên kênh thỏa thuận. Lũy kế 5 phiên, khối ngoại bán ròng hơn 10.950 tỷ đồng, tuy nhiên nếu loại trừ giao dịch bán ròng thỏa thuận tại VIC thì khối ngoại vẫn mua ròng trên kênh khớp lệnh.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 11.501 tỷ đồng trên HoSE, mua ròng 678 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 127 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, VIC là tâm điểm bị bán ròng với con số kỷ lục -12.777 tỷ đồng, áp đảo toàn bộ nhóm còn lại. Giao dịch bán ròng của khối ngoại hôm nay liên quan đến SK, nằm trong chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư toàn cầu của SK đã được công bố từ trước. VIC chỉ là một trong số các khoản đầu tư SK đã và đang tiến hành thoái vốn.

Với việc cổ phiếu VIC tích cực từ đầu năm nay, phía SK đánh giá đây là thời điểm tối ưu để tiến hành thoái vốn. Phía SK sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược với Vingroup và tìm kiếm các cơ hội để cùng hợp tác/phát triển. Hiện Tập đoàn này cũng đang quan tâm đến lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Đứng thứ hai là FPT với mức bán ròng -1.517 tỷ đồng, tiếp đến là SSI (-388 tỷ đồng) và VHM (-335 tỷ đồng). Nhiều mã khác cũng chịu áp lực rút vốn mạnh như VCI (-245 tỷ đồng), KDH (-194 tỷ đồng), VNM (-179 tỷ đồng) và HAX (-172 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại như DBC, SHB, CTR, HHS và VND bị bán ròng hàng trăm tỷ tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại ghi nhận xu hướng mua ròng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn và nhóm ngân hàng. Dẫn đầu chiều mua ròng là HPG với giá trị 1.228 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là VPB (681 tỷ đồng) và SHS (627 tỷ đồng). Các mã STB (464 tỷ đồng), DCM (281 tỷ đồng) và MWG (266 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, các cổ phiếu như TPB, VIC, CEO, NVL, KBC và GMD đều ghi nhận giá trị mua ròng từ khoảng hơn 100 - 200 tỷ đồng.