Khối ngoại bán ròng mạnh trước kỳ nghỉ lễ

29-08-2025 - 17:51 PM | Thị trường chứng khoán

Trạng thái rung lắc tiếp tục kéo dài trong phiên hôm nay (29/8), VN-Index kết phiên tăng nhẹ hơn 1 điểm. Dòng tiền trong nước trở lại mạnh mẽ, thanh khoản gia tăng, trong khi khối ngoại vẫn bán ròng mạnh, hơn 3.500 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán hút dòng tiền, nhiều mã bứt phá kịch trần. VND, ORS, AGR, TVB, TCI tăng trần. VIX đạt thanh khoản cao nhất toàn sàn, gần 2.500 tỷ đồng, tuy nhiên thị giá giảm gần 2%. Cổ phiếu chứng khoán chiếm áp đảo trong top đầu thanh khoản, với SSI, VND, VCI

Khối ngoại bán ròng mạnh trước kỳ nghỉ lễ- Ảnh 1.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, VN-Index giữ thành quả trên mốc 1.680 điểm.

Trong khi đó, nhóm dẫn dắt thị trường ghi nhận sự áp đảo của cổ phiếu ngân hàng, đứng đầu là VPB. Bà Bùi Cẩm Thi, con gái ông Bùi Hải Quân – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VPBank vừa hoàn tất giao dịch mua 20 triệu cổ phiếu VPB trong khoảng thời gian từ ngày 25-27/8. Trước giao dịch, bà Thi chưa nắm giữ cổ phần nào tại ngân hàng.

MBB, HDB, SHB, STB… góp thêm lực đẩy cho thị trường. Sắc xanh bao phủ hơn 20 mã nhà băng, trong khi đó, 2 đại diện Big4 (ngân hàng quốc doanh) VCB, CTG lại giảm giá. Thanh khoản của SHB đứng đầu về khối lượng giao dịch, với hơn 124 triệu đơn vị.

Bất động sản phân hoá khi DIG, PDR, KDH, CEO tăng nhẹ trong khi VHM, VRE, KBC, NLG điều chỉnh, kéo tâm lý thận trọng.

Trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 2/9, VN-Index giữ thành quả trên mốc 1.680 điểm, cho thấy nỗ lực hồi phục của thị trường tiếp tục được củng cố. Dù các nhóm cổ phiếu vẫn có sự phân hóa, nhưng nhờ sự luân chuyển sôi động của dòng tiền, chỉ số duy trì được đà tăng và củng cố dần các vùng hỗ trợ.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 1,35 điểm (0,08%) lên 1.682,21 điểm. HNX-Index tăng 3,35 điểm (1,21%) lên 279,98 điểm. UPCoM-Index tăng 0,38 điểm (0,34%) lên 111 điểm. Thanh khoản tăng trở lại, với giá trị giao dịch HoSE hơn 44.800 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng hơn 3.500 tỷ đồng, tập trung vào MBB, HPG, FPT, SSI, VIX, VPB…

Theo Việt Linh

Tiền Phong

