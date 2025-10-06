Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.900 tỷ trong ngày VN-Index bật tăng 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc. Sự phấn khích bùng nổ trên toàn bảng điện khi nhà đầu tư liên tục “bắt tay ăn mừng” trước sắc xanh ngập tràn. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 50 điểm lên 1.695,5 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE cải thiện đạt 29.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.902 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.857 ﻿ ﻿ tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPG và VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 146-147 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu ACB, GEX và BSR được "gom" ròng với giá trị dao động từ 30 tỷ tới 46 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MWG khoảng 311 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như MBB, FPT và STB cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng từ 210 tỷ tới gần 280 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, VRE cũng bị bán ròng khoảng 196 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 38 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MST, TIG và SHS được khối ngoại mua ròng 2 tỷ; theo sau, khối ngoại cũng mua ròng nhẹ cổ phiếu NDN và VFS mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO và IDC bị bán ròng lần lượt 20 tỷ và 13 tỷ đồng; khối ngoại cũng bán ròng MBS, HUT và NRC khoảng 2-5 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG và VEA được mua ròng với giá trị 3-8 tỷ đồng; theo sau, MCH, F88 và ACV cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng tới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu DDV bị bán ròng với giá trị 19 tỷ trong khi MA1, CSI, MML và PAT cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu.