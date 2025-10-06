Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.900 tỷ trong ngày VN-Index bật tăng 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

06-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.900 tỷ trong ngày VN-Index bật tăng 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều mua, cổ phiếu HPG và VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 146-147 tỷ đồng.

Chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch khởi sắc. Sự phấn khích bùng nổ trên toàn bảng điện khi nhà đầu tư liên tục “bắt tay ăn mừng” trước sắc xanh ngập tràn. Đóng cửa, VN-Index tăng gần 50 điểm lên 1.695,5 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE cải thiện đạt 29.500 tỷ đồng.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng tổng cộng 1.902 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.857 ﻿ ﻿ tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HPG và VIX được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị khoảng 146-147 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu ACB, GEX và BSR được "gom" ròng với giá trị dao động từ 30 tỷ tới 46 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MWG khoảng 311 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như MBB, FPT và STB cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng từ 210 tỷ tới gần 280 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, VRE cũng bị bán ròng khoảng 196 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.900 tỷ trong ngày VN-Index bật tăng 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 38 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu MST, TIG và SHS được khối ngoại mua ròng 2 tỷ; theo sau, khối ngoại cũng mua ròng nhẹ cổ phiếu NDN và VFS mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO và IDC bị bán ròng lần lượt 20 tỷ và 13 tỷ đồng; khối ngoại cũng bán ròng MBS, HUT và NRC khoảng 2-5 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.900 tỷ trong ngày VN-Index bật tăng 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 6 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu HNG và VEA được mua ròng với giá trị 3-8 tỷ đồng; theo sau, MCH, F88 và ACV cũng được mua ròng vài trăm triệu đồng tới 1 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu DDV bị bán ròng với giá trị 19 tỷ trong khi MA1, CSI, MML và PAT cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 1.900 tỷ trong ngày VN-Index bật tăng 50 điểm, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm chứng khoán đua nhau bùng nổ trước "giờ G" nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn?

Nhóm chứng khoán đua nhau bùng nổ trước "giờ G" nâng hạng, những cổ phiếu nào dự báo hút dòng tiền lớn? Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có động thái mới với lượng cổ phiếu VIC trị giá hơn 10.000 tỷ đồng Nổi bật

Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền ảo của Shark Bình

Công an Hà Nội sẽ giải quyết tất cả đơn tố giác liên quan tiền ảo của Shark Bình

15:45 , 06/10/2025
Thêm một doanh nghiệp thép nghìn tỷ muốn niêm yết, là “đối thủ” của Hoa Sen Group, Thép Nam Kim

Thêm một doanh nghiệp thép nghìn tỷ muốn niêm yết, là “đối thủ” của Hoa Sen Group, Thép Nam Kim

15:43 , 06/10/2025
Cổ phiếu dược phẩm Vimedimex vào diện tạm ngừng giao dịch

Cổ phiếu dược phẩm Vimedimex vào diện tạm ngừng giao dịch

11:56 , 06/10/2025
Ngân hàng MB vừa bán ra gần 10% vốn một công ty chứng khoán

Ngân hàng MB vừa bán ra gần 10% vốn một công ty chứng khoán

11:32 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên