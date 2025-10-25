Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 4.700 tỷ trong tuần 20-24/10, ngược chiều tung hơn nghìn tỷ "gom" một cổ phiếu Bluechip

25-10-2025 - 00:15 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 4.700 tỷ trong tuần 20-24/10, ngược chiều tung hơn nghìn tỷ "gom" một cổ phiếu Bluechip

Phiên giảm kỷ lục 21/10 bất ngờ chứng kiến khối ngoại mua ròng, tuy nhiên áp lực bán đã nhanh chóng quay lại dồn dập trong những phiên còn lại.

Sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 1.800 điểm, thị trường chứng khoán có tuần thứ 2 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. Trong tuần, VN-Index có phiên giảm mạnh đầu tuần với mức điểm giảm kỷ lục. Chỉ số chính sau đó có 02 phiên phục hồi ở vùng giá quanh 1.620 điểm với mức độ phân hóa cao, thanh khoản giảm. Sự phân hóa ngày càng mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và các cổ phiếu cùng một ngành. Kết tuần, VN-Index giảm hơn 48 điểm, tương ứng 2,77% về mức 1.683,18 điểm, dưới vùng giá 1.700 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng với giá trị hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Duy nhất phiên giảm kỷ lục 21/10 bất ngờ chứng kiến khối ngoại trở lại mua ròng tuy nhiên áp lực bán đã nhanh chóng dồn dập trong những phiên còn lại. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.727 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 4.700 tỷ trong tuần 20-24/10, ngược chiều tung hơn nghìn tỷ "gom" một cổ phiếu Bluechip- Ảnh 1.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.204 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 502 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 21 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, MSN là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 1.030 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. SSI đứng thứ hai với mức bán ròng 721,5 tỷ đồng, tiếp đến là CTG (701,9 tỷ đồng) và VCI (595,5 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như MBB (578,8 tỷ đồng), VHM (472,6 tỷ đồng), VCB (416,1 tỷ đồng) và SHS (403,3 tỷ đồng). Các mã VND, STB, HPG và SHB ghi nhận mức bán ròng dao động từ 220 đến hơn 300 tỷ đồng tại mỗi mã.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng 4.700 tỷ trong tuần 20-24/10, ngược chiều tung hơn nghìn tỷ "gom" một cổ phiếu Bluechip- Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là FPT với giá trị 1.008,8 tỷ đồng – cũng là cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất trong tuần. Theo sau là TCX (332,2 tỷ đồng), GEX (217,6 tỷ đồng) và HDB (113,3 tỷ đồng). Các mã PDR (108,5 tỷ đồng), ACB (106,6 tỷ đồng) và GMD (96,3 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu VRE, PVS, VTP, PNJ và FRT đều ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 50 đến gần 90 tỷ đồng.


Tuệ Giang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm

Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm Nổi bật

“Mát tay” như ông Nguyễn Đức Tài: Thế Giới Di Động lần đầu lãi hơn nghìn tỷ từ “kinh doanh tiền”

“Mát tay” như ông Nguyễn Đức Tài: Thế Giới Di Động lần đầu lãi hơn nghìn tỷ từ “kinh doanh tiền” Nổi bật

Điều gì khiến chứng quyền thu hút nhà đầu tư?

Điều gì khiến chứng quyền thu hút nhà đầu tư?

00:06 , 25/10/2025
Một doanh nghiệp "chơi lớn" trả cổ tức 25.000 đồng/cp ngay trong tháng 11

Một doanh nghiệp "chơi lớn" trả cổ tức 25.000 đồng/cp ngay trong tháng 11

00:03 , 25/10/2025
Dragon Capital đưa ra 3 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

Dragon Capital đưa ra 3 khuyến nghị quan trọng cho nhà đầu tư giữa sóng gió thị trường

00:01 , 25/10/2025
Damsan báo lãi 78 tỷ đồng sau 9 tháng, tự tin hoàn thành kế hoạch năm

Damsan báo lãi 78 tỷ đồng sau 9 tháng, tự tin hoàn thành kế hoạch năm

21:41 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên