Khối ngoại thẳng tay bán ròng 4.700 tỷ trong tuần 20-24/10, ngược chiều tung hơn nghìn tỷ "gom" một cổ phiếu Bluechip

Sau khi tạo đỉnh ở vùng giá 1.800 điểm, thị trường chứng khoán có tuần thứ 2 liên tiếp chịu áp lực điều chỉnh. Trong tuần, VN-Index có phiên giảm mạnh đầu tuần với mức điểm giảm kỷ lục. Chỉ số chính sau đó có 02 phiên phục hồi ở vùng giá quanh 1.620 điểm với mức độ phân hóa cao, thanh khoản giảm. Sự phân hóa ngày càng mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và các cổ phiếu cùng một ngành. Kết tuần, VN-Index giảm hơn 48 điểm, tương ứng 2,77% về mức 1.683,18 điểm, dưới vùng giá 1.700 điểm.

Về giá trị giao dịch của khối ngoại, nhóm nhà đầu tư này tiếp tục áp lực bán ròng với giá trị hàng nghìn tỷ mỗi phiên. Duy nhất phiên giảm kỷ lục 21/10 bất ngờ chứng kiến khối ngoại trở lại mua ròng tuy nhiên áp lực bán đã nhanh chóng dồn dập trong những phiên còn lại. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 4.727 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.204 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 502 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 21 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa qua, MSN là tâm điểm bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 1.030 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. SSI đứng thứ hai với mức bán ròng 721,5 tỷ đồng, tiếp đến là CTG (701,9 tỷ đồng) và VCI (595,5 tỷ đồng). Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn như MBB (578,8 tỷ đồng), VHM (472,6 tỷ đồng), VCB (416,1 tỷ đồng) và SHS (403,3 tỷ đồng). Các mã VND, STB, HPG và SHB ghi nhận mức bán ròng dao động từ 220 đến hơn 300 tỷ đồng tại mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, dẫn đầu chiều mua ròng là FPT với giá trị 1.008,8 tỷ đồng – cũng là cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất trong tuần. Theo sau là TCX (332,2 tỷ đồng), GEX (217,6 tỷ đồng) và HDB (113,3 tỷ đồng). Các mã PDR (108,5 tỷ đồng), ACB (106,6 tỷ đồng) và GMD (96,3 tỷ đồng) cũng thu hút lực cầu đáng kể từ nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu VRE, PVS, VTP, PNJ và FRT đều ghi nhận giá trị mua ròng từ hơn 50 đến gần 90 tỷ đồng.



