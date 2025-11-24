Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực. Tuy vậy, nhịp tăng vẫn chưa lan tỏa rộng mà chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhất định. Đóng cửa phiên 24/11, VN-Index tăng 13 điểm lên sát 1.668 điểm. Thanh khoản ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 15.420 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.247 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.153 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại “gom” mạnh nhất với giá trị khoảng 157 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, VNM cũng được mua ròng tới 147 tỷ đồng. Các mã ngân hàng và bất động sản như VPB, TCX và HDG cũng thu hút dòng tiền ngoại, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 64 tỷ, 52 tỷ và 27 tỷ đồng.

Ngược chiều, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm bluechips. Dẫn đầu là VRE với giá trị bán ròng lên tới khoảng 288 tỷ đồng. Theo sau, VHM bị bán ròng 151 tỷ đồng, còn VIC và STB cùng ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 120 tỷ đồng mỗi mã. Cổ phiếu bán lẻ MWG cũng bị khối ngoại “xả” khoảng 104 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 33 tỷ đồng

Tại chiều mua, nhóm NĐTNN mua ròng mạnh nhất tại IDC với giá trị 7 tỷ đồng, đồng thời rót một vài tỷ đồng tại VTZ, MBS và VFS.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO và PVS bị khối ngoại bán ròng khá mạnh từ 15-23 tỷ đồng mỗi mã. HUT, PVI và SHS cũng nằm top bán ròng với giá trị 2 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 61 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại rót ròng khoảng 1-2 tỷ đồng tại cổ phiếu DDV và F88. Ngoài ra, mã HPP, QNS và MML cũng được mua ròng nhẹ vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng lần lượt 49 tỷ và 14 tỷ đồng. Ngoài ra, OIL cũng bị bán ròng 2 tỷ; GDA và NCG bị khối ngoại bán ròng không đáng kể.