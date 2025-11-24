Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

24-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại “gom” mạnh nhất với giá trị khoảng 157 tỷ đồng.

Phiên giao dịch đầu tuần, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực. Tuy vậy, nhịp tăng vẫn chưa lan tỏa rộng mà chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhất định. Đóng cửa phiên 24/11, VN-Index tăng 13 điểm lên sát 1.668 điểm. Thanh khoản ở mức thấp với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 15.420 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng 1.247 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.153 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại “gom” mạnh nhất với giá trị khoảng 157 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, VNM cũng được mua ròng tới 147 tỷ đồng. Các mã ngân hàng và bất động sản như VPB, TCX và HDG cũng thu hút dòng tiền ngoại, với giá trị mua ròng lần lượt khoảng 64 tỷ, 52 tỷ và 27 tỷ đồng.

Ngược chiều, áp lực bán ròng tập trung mạnh vào nhóm bluechips. Dẫn đầu là VRE với giá trị bán ròng lên tới khoảng 288 tỷ đồng. Theo sau, VHM bị bán ròng 151 tỷ đồng, còn VIC và STB cùng ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 120 tỷ đồng mỗi mã. Cổ phiếu bán lẻ MWG cũng bị khối ngoại “xả” khoảng 104 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 33 tỷ đồng

Tại chiều mua, nhóm NĐTNN mua ròng mạnh nhất tại IDC với giá trị 7 tỷ đồng, đồng thời rót một vài tỷ đồng tại VTZ, MBS và VFS.

Chiều ngược lại, cổ phiếu CEO và PVS bị khối ngoại bán ròng khá mạnh từ 15-23 tỷ đồng mỗi mã. HUT, PVI và SHS cũng nằm top bán ròng với giá trị 2 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 61 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại rót ròng khoảng 1-2 tỷ đồng tại cổ phiếu DDV và F88. Ngoài ra, mã HPP, QNS và MML cũng được mua ròng nhẹ vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH và ACV bị bán ròng lần lượt 49 tỷ và 14 tỷ đồng. Ngoài ra, OIL cũng bị bán ròng 2 tỷ; GDA và NCG bị khối ngoại bán ròng không đáng kể.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.200 tỷ phiên đầu tuần, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia chỉ ra một tín hiệu quan trọng cho thấy VN-Index sắp bước vào sóng mới, loạt nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền

Chuyên gia chỉ ra một tín hiệu quan trọng cho thấy VN-Index sắp bước vào sóng mới, loạt nhóm cổ phiếu kỳ vọng hút tiền Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức 24/11– 28/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 8.500 đồng/cp

Lịch chốt quyền cổ tức 24/11– 28/11: Cổ tức tiền mặt cao nhất 8.500 đồng/cp Nổi bật

Hiện tượng bất thường trong vụ lừa đảo 438 tỷ đồng vừa bị triệt phá: Điều tra 10.000 tài khoản ngân hàng, số tiền thiệt hại có thể còn tăng

Hiện tượng bất thường trong vụ lừa đảo 438 tỷ đồng vừa bị triệt phá: Điều tra 10.000 tài khoản ngân hàng, số tiền thiệt hại có thể còn tăng

15:43 , 24/11/2025
6 nhà đầu tư nhóm ROX Group dự mua 166 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SBSI

6 nhà đầu tư nhóm ROX Group dự mua 166 triệu cổ phiếu riêng lẻ của SBSI

15:05 , 24/11/2025
Cổ đông TCBS chốt phương án trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%

Cổ đông TCBS chốt phương án trả cổ tức tổng tỷ lệ 25%

13:54 , 24/11/2025
Một "đại gia" dầu khí ước thu gần 430 tỷ mỗi ngày trong 11 tháng đầu năm

Một "đại gia" dầu khí ước thu gần 430 tỷ mỗi ngày trong 11 tháng đầu năm

13:48 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên