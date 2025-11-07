Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index chốt phiên 7/11 giảm hơn 43 điểm (-2,65%) xuống còn 1.599 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp, giao dịch ảm đạm khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 23.000 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 1.350 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.295 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 299 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 119 tỷ đồng. Ngoài ra, PVD và TCX cũng được mua lần lượt 82 và 47 tỷ đồng.

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 296 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HDB và MBB cũng bị "xả" 166 tỷ đồng và 112 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 43 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 104 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, PVB, VTV.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 42 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 13 tỷ, HUT, DTD,VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 98 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 23 tỷ đồng. Theo sau, F88 và NCS cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 109 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, QNS, ,...