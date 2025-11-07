Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

07-11-2025 - 16:06 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 1.350 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. VN-Index chốt phiên 7/11 giảm hơn 43 điểm (-2,65%) xuống còn 1.599 điểm, thanh khoản vẫn ở mức thấp, giao dịch ảm đạm khi giá trị khớp lệnh chỉ đạt hơn 23.000 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi quay đầu bán ròng 1.350 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.295 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 299 tỷ đồng. Theo sau, FPT là mã tiếp theo được gom mạnh 119 tỷ đồng. Ngoài ra, PVD và TCX cũng được mua lần lượt 82 và 47 tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị

Ngược lại, STB là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 296 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu HDB và MBB cũng bị "xả" 166 tỷ đồng và 112 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 43 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 104 tỷ đồng. Bên cạnh đó, IDC xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, PVB, VTV.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 42 tỷ đồng; theo sau CEO bị bán 13 tỷ, HUT, DTD,VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 98 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 23 tỷ đồng. Theo sau, F88 và NCS cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Khối ngoại thẳng tay bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng trong phiên VN-Index giảm sâu, cổ phiếu nào bị

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 109 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại ACV, QNS, ,...

Mai Chi

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán Việt Nam làm sao thế?

Chứng khoán Việt Nam làm sao thế? Nổi bật

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm

Việt Nam có thêm 2 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm Nổi bật

Sau 88 ngày, VN-Index lại thủng mốc 1.600 điểm

Sau 88 ngày, VN-Index lại thủng mốc 1.600 điểm

15:45 , 07/11/2025
Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

Chiến lược mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tại Vingroup

14:53 , 07/11/2025
Vimedimex khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch ra sao?

Vimedimex khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch ra sao?

13:59 , 07/11/2025
Hé lộ tài sản của Barron Trump

Hé lộ tài sản của Barron Trump

13:23 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên