Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã chứng khoán bị "xả" gần 800 tỷ đồng

24-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã chứng khoán bị "xả" gần 800 tỷ đồng

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.875 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Lực bán tăng mạnh khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 20 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. VN-Index chốt phiên 24/10 giảm 3,88 điểm (0,23%) xuống mức 1.683 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.875 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.767 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 246 tỷ đồng. Theo sau, MSN là mã tiếp theo được gom mạnh 154 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB và FRT cũng được mua lần lượt 74 và 42 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã chứng khoán bị

Ngược lại, SSI là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 759 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và VCI cũng bị "xả" 346 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 98 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá trị 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, DTD xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, MST, VFS.

Khối ngoại tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã chứng khoán bị

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 87 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 14 tỷ, MBS, CEO bị bán từ 2-4 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, HNP và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã chứng khoán bị

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS, HNG, ,...

Mai Chi

A

Từ Khóa:
khối ngoại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm

Doanh thu môi giới toàn ngành chứng khoán lập kỷ lục mới, nhiều CTCK ngược dòng thụt lùi sau 4 năm Nổi bật

Ông Phạm Lưu Hưng: Muốn tăng trưởng GDP từ 10%, thị trường vốn phải "thức giấc"

Ông Phạm Lưu Hưng: Muốn tăng trưởng GDP từ 10%, thị trường vốn phải "thức giấc" Nổi bật

Cổ phiếu “bom tấn” TCBS lùi về sát giá IPO sau 4 phiên lên sàn

Cổ phiếu “bom tấn” TCBS lùi về sát giá IPO sau 4 phiên lên sàn

15:45 , 24/10/2025
Khoảng 6.800 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong tháng 10, tập trung ở Vinhomes, Phú Mỹ Hưng, Cen Land

Khoảng 6.800 tỷ đồng trái phiếu bất động sản đáo hạn trong tháng 10, tập trung ở Vinhomes, Phú Mỹ Hưng, Cen Land

15:02 , 24/10/2025
Chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng: Cơ hội mới, thách thức mới

Chứng khoán Việt Nam sau nâng hạng: Cơ hội mới, thách thức mới

14:52 , 24/10/2025
Chứng khoán HD đón cổ đông lớn mới

Chứng khoán HD đón cổ đông lớn mới

14:33 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên