Khối ngoại tiếp đà bán mạnh trong phiên cuối tuần, một mã chứng khoán bị "xả" gần 800 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần. Lực bán tăng mạnh khiến VN-Index có thời điểm giảm sâu gần 20 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. VN-Index chốt phiên 24/10 giảm 3,88 điểm (0,23%) xuống mức 1.683 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 1.875 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.767 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 246 tỷ đồng. Theo sau, MSN là mã tiếp theo được gom mạnh 154 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB và FRT cũng được mua lần lượt 74 và 42 tỷ đồng.

Ngược lại, SSI là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 759 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu MBB và VCI cũng bị "xả" 346 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 98 tỷ đồng

Tại chiều mua, NTP được mua ròng mạnh nhất với giá trị 9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, DTD xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 3 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, MST, VFS.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 87 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 14 tỷ, MBS, CEO bị bán từ 2-4 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, HNP và ACV cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Ngược chiều, MCH bị khối ngoại bán ròng 14 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại QNS, HNG, ,...