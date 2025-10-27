Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.200 tỷ trong phiên VN-Index giảm sâu, tâm điểm xả mạnh bộ đôi cổ phiếu "bank, chứng"

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ giảm mạnh về cuối phiên 27/10 trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Bluechips. Đóng cửa, VN-Index giảm 30,64 điểm (-1,82%) xuống 1.652,54 điểm. Thanh khoản trên HoSE duy trì mức thấp với giá trị khớp lệnh đạt gần 27.800 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.186 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.107 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 306 tỷ đồng, VPB cũng được mua ròng trên trăm tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu LPB, VIC và MSN nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 24-54 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI với giá trị lên tới 576 tỷ đồng, MBB cũng bị bán ròng mạnh với giá trị gần 450 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu MWG, VCI và PDR bị khối ngoại bán ròng lần lượt 86 tỷ, 86 tỷ và 57 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 77 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu TNG với giá trị 4 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng rót ròng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng tại BVS, VFS, APS,...

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO nằm top bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 27 tỷ và 30 tỷ đồng, IDC, HUT và MBS cũng bị bán ròng từ 4 tỷ tới 10 tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 2 tỷ đồng

Chiều mua, loạt cổ phiếu F88, VEA, VVS được mua ròng với giá trị từ 2-3 tỷ đồng; HNG và MPC cùng được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài ra, HBC và DDV cũng bị bán ròng khoảng 1-3 tỷ đồng trong khi MSR và AVG bị bán ròng với giá trị không nhiều.