Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.200 tỷ trong phiên VN-Index giảm sâu, tâm điểm xả mạnh bộ đôi cổ phiếu "bank, chứng"

27-10-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.200 tỷ trong phiên VN-Index giảm sâu, tâm điểm xả mạnh bộ đôi cổ phiếu "bank, chứng"

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 306 tỷ đồng, VPB cũng được mua ròng trên trăm tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ giảm mạnh về cuối phiên 27/10 trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu Bluechips. Đóng cửa, VN-Index giảm 30,64 điểm (-1,82%) xuống 1.652,54 điểm. Thanh khoản trên HoSE duy trì mức thấp với giá trị khớp lệnh đạt gần 27.800 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.186 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 1.107 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị 306 tỷ đồng, VPB cũng được mua ròng trên trăm tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu LPB, VIC và MSN nằm trong danh sách mua ròng mạnh với giá trị mua khoảng 24-54 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu SSI với giá trị lên tới 576 tỷ đồng, MBB cũng bị bán ròng mạnh với giá trị gần 450 tỷ đồng. Mặt khác, cổ phiếu MWG, VCI và PDR bị khối ngoại bán ròng lần lượt 86 tỷ, 86 tỷ và 57 tỷ đồng. 

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.200 tỷ trong phiên VN-Index giảm sâu, tâm điểm xả mạnh bộ đôi cổ phiếu "bank, chứng"- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 77 tỷ đồng

Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất tại cổ phiếu TNG với giá trị 4 tỷ đồng, ngoài ra nhóm NĐTNN cũng rót ròng vài trăm triệu tới 1 tỷ đồng tại BVS, VFS, APS,...

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO nằm top bán ròng mạnh với giá trị lần lượt 27 tỷ và 30 tỷ đồng, IDC, HUT và MBS cũng bị bán ròng từ 4 tỷ tới 10 tỷ đồng mỗi mã.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.200 tỷ trong phiên VN-Index giảm sâu, tâm điểm xả mạnh bộ đôi cổ phiếu "bank, chứng"- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 2 tỷ đồng

Chiều mua, loạt cổ phiếu F88, VEA, VVS được mua ròng với giá trị từ 2-3 tỷ đồng; HNG và MPC cùng được mua ròng khoảng 1 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu MCH bị bán ròng khoảng 8 tỷ đồng. Ngoài ra, HBC và DDV cũng bị bán ròng khoảng 1-3 tỷ đồng trong khi MSR và AVG bị bán ròng với giá trị không nhiều.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.200 tỷ trong phiên VN-Index giảm sâu, tâm điểm xả mạnh bộ đôi cổ phiếu "bank, chứng"- Ảnh 3.

Ngọc Ly

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ top 10 công ty chứng khoán có doanh thu môi giới lớn nhất quý 3/2025

Bất ngờ top 10 công ty chứng khoán có doanh thu môi giới lớn nhất quý 3/2025 Nổi bật

TCBS, VPBankS, VPS IPO kích hoạt làn sóng tái định giá nhóm chứng khoán, VNDirect chỉ tên những mã hưởng lợi nhất

TCBS, VPBankS, VPS IPO kích hoạt làn sóng tái định giá nhóm chứng khoán, VNDirect chỉ tên những mã hưởng lợi nhất Nổi bật

Điểm đặc biệt của quốc gia mà Vingroup sắp sang làm đại dự án: Chiếm 74% sản lượng khai thác toàn cầu của 1 kim loại cực kỳ quan trọng với xe điện

Điểm đặc biệt của quốc gia mà Vingroup sắp sang làm đại dự án: Chiếm 74% sản lượng khai thác toàn cầu của 1 kim loại cực kỳ quan trọng với xe điện

15:35 , 27/10/2025
Cổ đông Vietjet sắp nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Cổ đông Vietjet sắp nhận cổ tức 20% bằng cổ phiếu

15:30 , 27/10/2025
Thành Nam Group giải trình về việc cổ phiếu TNI tăng trần 5 phiên liên tiếp

Thành Nam Group giải trình về việc cổ phiếu TNI tăng trần 5 phiên liên tiếp

14:59 , 27/10/2025
Thành viên HĐQT và cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC

Thành viên HĐQT và cổ đông lớn không muốn tham gia đợt chào bán cổ phiếu của DSC

14:32 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên