Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 500 tỷ đồng phiên VN-Index khởi sắc, xả mạnh hàng loạt cổ phiếu "bank, chứng"

12-11-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 258 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đầy khởi sắc. Đà tăng được nới rộng về cuối phiên nhờ lực cầu bắt đáy dâng cao, nhất là tại nhóm cổ phiếu trụ. Đóng cửa phiên 12/11, VN-Index tăng hơn 38 điểm lên 1.631,86 điểm. Thanh khoản được cải thiện song vẫn ở mức thấp, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt khoảng 19.400 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 464 tỷ đồng phiên hôm nay. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 386 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại "gom" mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lên tới 258 tỷ đồng. Xếp tiếp theo, cổ phiếu HPG và FPT cùng được khối ngoại mua ròng mỗi mã 115 tỷ đồng. MSN và VNM cũng là tâm điểm "gom" ròng phiên hôm nay, giá trị lần lượt đạt 89 tỷ và 83 tỷ đồng.

Ngược chiều, các mã nằm top bán ròng phiên hôm nay đều thuộc nhóm tài chính. Trong đó, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu chứng khoán VCI với giá trị 198 tỷ đồng. Theo sau, cổ phiếu HDB, VIX và STB cũng bị khối ngoại bán ròng từ 135 tỷ đến 171 tỷ đồng, TCX cũng bị nhóm NĐTNN bán ròng 96 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 78 tỷ đồng

Tại chiều mua, nhóm NĐTNN mua ròng nhẹ 2 tỷ đối với các mã cổ phiếu IVS và IDJ. Bên cạnh đó, VTZ, TIG và VFS được mua ròng không đáng kể.

Chiều ngược lại, cổ phiếu SHS và CEO bị khối ngoại bán ròng mạnh 28 tỷ đồng mỗi mã. IDC, PVI và MBS nằm top bán ròng mạnh với giá trị khoảng vài tỷ đồng mỗi mã.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng nhẹ 20 triệu đồng

Chiều mua, khối ngoại rót khoảng 9 tỷ tại cổ phiếu MCH; theo sau, các mã VVS, VEA, PHP và TIN cũng được mua ròng khoảng vài trăm triệu tới 2 tỷ đồng.

Ngược chiều, cổ phiếu ACV bị bán ròng khoảng 11 tỷ đồng, QNS cũng bị bán ròng 1 tỷ. Ngoài ra, MPC, VCW và NBE cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu mỗi mã.

Ngọc Ly

