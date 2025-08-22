Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.500 tỷ phiên VN-Index giảm sâu từ đỉnh, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên điều chỉnh khá mạnh. Tâm lý chốt lời của nhà đầu tư dâng cao đẩy hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí nằm sàn la liệt. Kết phiên 22/8, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống mức 1.645,47 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 60.600 tỷ đồng.

﻿Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.521 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.347 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIX và PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 181 tỷ và 133 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 68 tỷ tới 86 tỷ đồng tại các mã BSR, POW và HDB trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.042 tỷ đồng; VPB cũng bị "xả" 325 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng khoảng trăm tỷ phiên nay còn có STB (-109 tỷ); VNM (-97 tỷ); VCB (-93 tỷ).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 45 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 38 tỷ đồng; VGS xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT, IDJ và APS cũng được rót ròng 2-4 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC, SHS, MBS và PVS nằm top bán ròng mạnh nhất HNX, giá trị dao động từ 12 tỷ tới 27 tỷ đồng; tương tự, TIG cũng bị bán ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 129 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và BVB là 2 mã được rót ròng mạnh nhất với cùng giá trị 4 tỷ đồng. Xếp sau, PHP, MCH và SGP được mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng với giá trị 129 tỷ, xếp sau, ACV, HBC và HNG cũng bị bán ròng 2-8 tỷ. Ngoài ra, QNS cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu đồng.