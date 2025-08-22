Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.500 tỷ phiên VN-Index giảm sâu từ đỉnh, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

22-08-2025 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.500 tỷ phiên VN-Index giảm sâu từ đỉnh, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Chiều mua, cổ phiếu VIX và PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 181 tỷ và 133 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên điều chỉnh khá mạnh. Tâm lý chốt lời của nhà đầu tư dâng cao đẩy hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí nằm sàn la liệt. Kết phiên 22/8, VN-Index giảm 42,53 điểm (-2,52%) xuống mức 1.645,47 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao, với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 60.600 tỷ đồng.

﻿Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng mạnh tay 1.521 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.347 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VIX và PDR được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị lần lượt 181 tỷ và 133 tỷ đồng. Khối ngoại cũng mua ròng từ 68 tỷ tới 86 tỷ đồng tại các mã BSR, POW và HDB trong phiên hôm nay.

Ngược chiều, ﻿cổ phiếu HPG là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh tay 1.042 tỷ đồng; VPB cũng bị "xả" 325 tỷ đồng. Tiếp theo, các mã bị bán ròng khoảng trăm tỷ phiên nay còn có STB (-109 tỷ); VNM (-97 tỷ); VCB (-93 tỷ).

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.500 tỷ phiên VN-Index giảm sâu từ đỉnh, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 1.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 45 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 38 tỷ đồng; VGS xếp tiếp theo danh sách với giá trị mua ròng đạt 7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HUT, IDJ và APS cũng được rót ròng 2-4 tỷ đồng mỗi mã.

Chiều ngược lại, cổ phiếu IDC, SHS, MBS và PVS nằm top bán ròng mạnh nhất HNX, giá trị dao động từ 12 tỷ tới 27 tỷ đồng; tương tự, TIG cũng bị bán ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.500 tỷ phiên VN-Index giảm sâu từ đỉnh, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 2.

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 129 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu VEA và BVB là 2 mã được rót ròng mạnh nhất với cùng giá trị 4 tỷ đồng. Xếp sau, PHP, MCH và SGP được mua ròng khoảng 1-2 tỷ đồng mỗi mã.

Ngược chiều, cổ phiếu OIL bị bán ròng với giá trị 129 tỷ, xếp sau, ACV, HBC và HNG cũng bị bán ròng 2-8 tỷ. Ngoài ra, QNS cũng bị bán ròng nhẹ vài trăm triệu đồng.

Khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 1.500 tỷ phiên VN-Index giảm sâu từ đỉnh, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?- Ảnh 3.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VPS dẫn đầu nộp ngân sách chứng khoán, khẳng định uy tín và trách nhiệm cộng đồng và nhà đầu tư

VPS dẫn đầu nộp ngân sách chứng khoán, khẳng định uy tín và trách nhiệm cộng đồng và nhà đầu tư Nổi bật

Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử

Một doanh nghiệp sắp bạo chi cổ tức tiền mặt "khủng" tỷ lệ 100%, cổ phiếu tăng vùn vụt lên đỉnh lịch sử Nổi bật

Hàng loạt cổ phiếu nóng giảm sàn, VN-Index mất hơn 42 điểm

Hàng loạt cổ phiếu nóng giảm sàn, VN-Index mất hơn 42 điểm

15:21 , 22/08/2025
Bệnh viện TNH sắp phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Bệnh viện TNH sắp phát hành hơn 21 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

14:52 , 22/08/2025
ACBS huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại nợ

ACBS huy động 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu lại nợ

11:15 , 22/08/2025
Những người liên quan sàn giao dịch tiền ảo này khẩn trương đến Công an TP. Hà Nội phối hợp làm việc

Những người liên quan sàn giao dịch tiền ảo này khẩn trương đến Công an TP. Hà Nội phối hợp làm việc

11:00 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên