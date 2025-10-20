Khối ngoại tiếp đà bán ròng trong phiên VN-Index giảm kỷ lục, một mã bị "xả" gần 700 tỷ đồng

Áp lực bán mạnh đè nặng, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần với nhiều kỷ lục được xác lập. VN-Index đóng cửa với mức giảm 95 điểm (-5,47%) qua đó lùi xuống dưới 1.636 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index tính theo số tuyệt đối.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi họ bán ròng với giá trị 2.042 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.962 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 122 tỷ đồng. Theo sau, DIG là mã tiếp theo được gom mạnh 117 tỷ đồng. Ngoài ra, VJC và VHM cũng được mua lần lượt 114 và 77 tỷ đồng.

Ngược lại, MSN là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 655 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu CTG và STB cũng bị "xả" 264 tỷ đồng và 217 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 86 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá trị 38 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 37 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MBS, TNG, DTD.

Chiều ngược lại, SHS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 117 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 65 tỷ, HLC, NRC bị bán từ 2-8 tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 5 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MCH được khối ngoại mua 15 tỷ đồng. Theo sau, F88 và VEF cũng được mua ròng mỗi mã vài tỷ đồng.

Capture3.PNG

Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 10 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại HBC, AAS, ,...



