Khối tài sản gần 500.000 tỷ đồng – ngang ngửa giá trị cả Vietcombank của gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang được phân bổ cho những ai?

12-10-2025 - 00:02 AM | Doanh nghiệp

Chỉ riêng CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Vượng) cũng pháp nhân lớn nhất trong nhóm đang nắm tới 1,26 tỷ cổ phiếu VIC, tương đương 32,5% vốn, trị giá gần 242.000 tỷ đồng.

Tính đến ngày 10/10/2025, tổng giá trị cổ phần Vingroup (mã VIC) do ông Phạm Nhật Vượng và các thành viên trong gia đình nắm giữ trực tiếp và gián tiếp đạt gần 491.000 tỷ đồng, con số lớn hơn giá trị vốn hóa của Techcombank, VPBank, Hòa Phát, Viettel Global, ACV, MB, FPT, Vinpearl, LPBank hay Masan Consumer.

Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng hiện trực tiếp sở hữu gần 390 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 10% vốn, trị giá gần 74.900 tỷ đồng.

Vào ngày 9/10, ông Vượng vừa hoàn tất chuyển nhượng ﻿60 triệu cổ phiếu sang cho VinEnergo để thực hiện góp vốn bằng cổ phiếu vào doanh nghiệp này.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng nắm gần 170 triệu cổ phiếu, trị giá 32.600 tỷ đồng; con trai Phạm Nhật Quân Anh sở hữu 150.000 cổ phiếu, khoảng 29 tỷ đồng.

Ngoài ra, các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Quản lý và Đầu tư BĐS Hưng Long, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, CTCP Năng lượng Vinenergo, CTCP Đầu tư & Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed... cũng nắm giữ lượng lớn cổ phần VIC, tổng cộng hơn 2,55 tỷ cổ phiếu, tương đương 65,9% vốn điều lệ Vingroup.

Tính riêng ông Vượng và 5 công ty đã nắm giữ 458.000 tỷ đồng, chưa kể người thân. ﻿

Tổng cộng, gia đình ông Vượng và các công ty liên quan kiểm soát lượng cổ phần Vingroup trị giá xấp xỉ nửa triệu tỷ đồng, là gia đình giàu nhất Việt Nam.

Cổ phiếu Vingroup tăng gần gấp 5 lần từ đầu năm

