Khởi tố 124 bị can giả danh bác sĩ, lừa đảo hơn 500 tỷ đồng nhắm vào người già

Các đối tượng bị khởi tố về các tội danh: “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trần Quang Đạo (Ảnh: Bộ Công an).

Một số đối tượng chủ chốt đã bị bắt giữ gồm: Huỳnh Tấn Long (trợ lý của Trần Quang Đạo), Phạm Quang Khải (nhân viên IT), Nguyễn Thành Đạt (quản lý), cùng nhiều trưởng phòng và tổ trưởng kinh doanh như Võ Thành Nghĩa, Trần Thanh Quang, Nguyễn Thị Hoàng Hảo, Trần Ngọc Tình, Trương Ngọc Như Ngà…

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Quang Đạo (SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh , TP HCM), từng có một tiền án, là đối tượng cầm đầu đường dây. Đạo đã nhờ người thân quen đứng tên pháp nhân để đăng ký thành lập 4 công ty "ma", trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động lừa đảo. Dưới vỏ bọc doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các công ty này tuyển dụng hàng trăm nhân viên, tổ chức thành các bộ phận chuyên trách như hành chính, chăm sóc khách hàng, kinh doanh... theo mô hình doanh nghiệp thực thụ.

Thứ trưởng Bộ Công an – Trung tướng Nguyễn Văn Long đã gửi thư khen Cục Cảnh sát hình sự , biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần mưu trí, dũng cảm và trách nhiệm trong công tác phòng chống tội phạm.



Đạo là người vạch ra “kịch bản” chi tiết cho các cuộc gọi lừa đảo. Các trưởng phòng và tổ trưởng truyền đạt nội dung cho nhân viên, giả danh là bác sĩ, chuyên gia y tế hoặc nhân viên công ty truyền thông, gọi điện thoại đến các nạn nhân, chủ yếu là người già, để chào mời nhận sản phẩm dùng thử miễn phí. Sau đó, các đối tượng thông báo khách hàng "được chọn trúng thưởng" những phần quà có giá trị lớn như xe máy, TV, tủ lạnh... nhưng muốn nhận quà thì phải nộp nhiều khoản phí như thuế, cước vận chuyển, phí bảo hiểm…

Mỗi lần nộp tiền, khách hàng lại được hứa hẹn tặng thêm quà, hoặc sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã bỏ ra sau khi kết thúc chương trình.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Thực tế, tất cả các chương trình tặng quà, trúng thưởng đều là giả. Không một nạn nhân nào nhận được quà như cam kết, cũng không có chuyện hoàn tiền. Những người bị lừa hầu hết là người già, thiếu hiểu biết về công nghệ, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiết kiệm hoặc trợ cấp từ gia đình. Nhiều người vì tin tưởng, đã gom góp toàn bộ tiền tiết kiệm để nộp phí nhận quà, rơi vào bẫy lừa đảo.

Từ đầu năm 2023 đến nay, theo thống kê sơ bộ, đường dây do Trần Quang Đạo cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành với tổng số tiền ước tính trên 500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, tổ chức chặt chẽ, có phân công vai trò cụ thể, sử dụng triệt để công nghệ để tiếp cận, thao túng và lừa đảo nạn nhân.

Trước đó, ngày 17/6, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ và Công an TP HCM đồng loạt khám xét các trụ sở công ty do Đạo điều hành, tạm giữ nhiều đối tượng, thu giữ số lượng lớn tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi lừa đảo.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy tìm tài sản bị chiếm đoạt và xử lý theo quy định pháp luật.