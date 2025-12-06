Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố 5 đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng phục vụ đánh bạc

06-12-2025 - 08:41 AM | Smart Money

Các đối tượng đã mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố 5 bị can về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hà Duy Hiếu (2003), Nguyễn Hoàng Hà (2007), Lương Quỳnh Anh (2005), cùng trú tại xã Chiêm Hóa; Ma Văn Duy (2002, trú tại xã Yên Nguyên, Tuyên Quang) và Võ Thanh Trúng (2001, trú tại phường Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh).

Cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với 5 đối tượng. (Ảnh: Công an Tuyên Quang)

Theo điều tra, từ tháng 3/2025 đến tháng 5/2025, Hiếu đã hướng dẫn cho đồng bọn thực hiện việc thu thập thông tin tài khoản ngân hàng của người khác; đồng thời nhiều lần mua tài khoản ngân hàng từ Võ Thanh Trúng. Mục đích của các đối tượng để tạo lập, liên kết với các tài khoản đánh bạc trực tuyến, thu lợi bất chính.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện mua bán 44 tài khoản ngân hàng, thu thập 89 thông tin về tài khoản ngân hàng phục vụ cho mục đích đánh bạc.

Hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp tới hoạt động quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự tại địa phương.

Đáng chú ý, tuổi đời của các đối tượng khi phạm tội còn rất trẻ, thậm chí có người khi bị phát hiện chưa đủ 18 tuổi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác, tự bảo vệ các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản cá nhân, mã OTP, số điện thoại sử dụng hàng ngày... không để mất, lộ, lọt thông tin, dẫn tới các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Khi phát hiện thấy các đối tượng thực hiện hành vi thu thập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Anh Anh

VTV.vn

