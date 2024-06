Khởi tố, bắt giam Bí thư, Chủ tịch UBND xã

Cơ quan chức năng thi hành các quyết định khởi tố bị can theo quy định.

Ngày 11/6, tại UBND xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và các quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân đối với 03 bị can.

Các bị can gồm: Ma Duy Phi Hùng (sinh năm 1980), Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lạc; Nông Minh Hải (sn 1984), Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc; Hoàng Lệ Mỹ (sinh năm 1978), Công chức địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường, UBND xã Xuân Lạc.

Trong đó bị can Ma Duy Phi Hùng và Nông Minh Hải bị bắt tạm giam, bị can Hoàng Lệ Mỹ bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.



Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021, các bị can nói trên đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, lập khống hồ sơ, chi tiêu sai quy định nguồn kinh phí chi trả Dịch vụ môi trường rừng được cấp trong các năm 2019, 2020, 2021, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của chủ rừng là UBND xã Xuân Lạc với tổng số tiền thiệt hại hơn 700 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.