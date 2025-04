Thông tin mới nhất về thủ tục đi máy bay, đồ vật bị cấm

Cần mang giấy tờ gì, làm thủ tục ra sao?

Khi đến sân bay , hành khách cần mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ còn hiệu lực như căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thông tin định danh cấp 2. Trẻ em dưới 14 tuổi nếu chưa có căn cước công dân thì sử dụng giấy khai sinh để làm thủ tục theo quy định.

Riêng với hành khách đến/đi từ nhà ga quốc nội T3 - Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất, TPHCM có thể làm thủ tục lên máy bay bằng ứng dụng sinh trắc học mà không cần mang theo giấy tờ. Tuy nhiên, hành khách bắt buộc phải mang theo điện thoại và cài sẵn ứng dụng VNeID .

Hành khách làm thủ tục tại quầy ở sân bay. Ảnh: VNA.

Tại quầy check-in, kiosk check-in hoặc app mobile, hành khách làm check-in online và xác thực sinh trắc học trên VNeID. Sau đó, hành khách làm thủ tục xuất thẻ lên máy bay và tiến hành xác thực sinh trắc học đối chiếu người thật với căn cước công dân gắn chip, hộ chiếu gắn chip, hoặc thông qua VNeID tại quầy truyền thống hoặc kiosk check-in.

Tiếp theo, hành khách đến khu vực kiểm tra an ninh, tại đây cổng kiểm tra an ninh tích hợp nhận diện khuôn mặt sẽ xác minh hành khách đi qua cổng. Nhân viên an ninh sẽ có màn hình xác minh thời gian thực để theo dõi.

Tại cổng lên máy bay tự động, khi hành khách qua cổng thì hệ thống sinh trắc sẽ xác nhận hành khách trong vài giây, sau đó cổng sẽ mở để hành khách lên máy bay mà không cần thẻ như trước.

Các hãng hàng không khuyến khích hành khách làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài của hãng trong vòng 24h trước giờ khởi hành; tại các quầy kiosk tự động được bố trí tại sân bay. Đối với hành khách đã hoàn tất check-in và không có hành lý ký gửi, có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh để tiết kiệm thời gian chờ đợi.

Hành khách cần kiểm tra kỹ thông tin nhà ga được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ sân bay, lên kế hoạch di chuyển phù hợp để có mặt tại sân bay ít nhất hai tiếng trước chuyến bay.

Hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay qua website, ứng dụng di động, tổng đài của hãng trong vòng 24h trước giờ khởi hành. Ảnh: VNA.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, hành khách cần kiểm tra số lượng kiện, trọng lượng và kích thước hành lý theo đúng tiêu chuẩn của hạng vé. Nếu có nhu cầu mua thêm hành lý ký gửi ngoài tiêu chuẩn miễn cước, hành khách nên đặt mua trước tối thiểu 6 tiếng so với giờ khởi hành qua website, ứng dụng di động hoặc tại các đại lý chính thức.

"Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, hành khách nên di chuyển đến khu vực soi chiếu an ninh ngay, đồng thời chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân và thẻ lên máy bay, sắp xếp gọn gàng tư trang để đẩy nhanh quá trình kiểm tra. Hành khách cũng cần theo dõi thường xuyên thông tin về cửa ra máy bay được cập nhật trên các màn hình tại sân bay" - đại diện Vietnam Airlines khuyến cáo.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất , nhà ga T3 mới được vận hành, các hãng đang thực hiện chuyển đổi nên hãng hàng không khuyến cáo hành khách cần lưu ý việc di chuyển, tránh bị nhầm địa điểm làm thủ tục, chậm chuyến.

Hệ thống tự động tại ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: VNA.

Trên thực tế, khoảng cách giữa các nhà ga T1, T2 và T3 tại Tân Sơn Nhất khá xa, thời gian di chuyển có thể mất trung bình khoảng 20 phút tùy thuộc vào tình hình giao thông. Những hành khách cần di chuyển giữa các nhà ga, đặc biệt là hành khách nối chuyến có thể sử dụng xe buýt shuttle miễn phí do cảng hàng không bố trí với tần suất 10-20 phút/chuyến, hoặc lựa chọn các phương tiện di chuyển khác như taxi, xe công nghệ.

Những đồ vật bị cấm

Theo quy định chung của các hãng hàng không, để đảm bảo an toàn chuyến bay, những vật dụng cấm xách tay theo lên máy bay bao gồm cả chuyến bay nội địa và quốc tế bao gồm đồ uống có nồng độ cồn trên 70%. Các đồ vật nguy hiểm, sắc nhọn, có thể gây thương tích, gồm: Kéo có phần lưỡi dài trên 6cm, dao lam, kìm, cờ lê,mỏ lết, tuốc nơ vít, dùi cui, dao rọc giấy, hoặc các vật sắc nhọn dài trên 10cm, gậy/cán ô có đầu nhọn kim loại.

Đặc biệt, hành khách cần lưu ý không mang theo các vật phẩm bị cấm vận chuyển như chất dễ cháy nổ, vũ khí và sạc dự phòng không đạt tiêu chuẩn lên máy bay.

Hành khách không được mang sạc dự phòng không đủ tiêu chuẩn, chất cháy nổ và vũ khí lên máy bay. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Ngoài ra, các loại đồ ăn nặng mùi như sầu riêng, nước mắm, mắm tôm, tôm chua; hải sản, thịt, đồ ăn đông lạnh; ghế ngồi trẻ em lắp trên ô tô, xe máy; mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, sữa rửa mặt... tổng dung tích lớn hơn 1 lít cũng bị cấm mang lên máy bay.

