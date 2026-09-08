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Khởi tố, bắt giam các bị can vụ chôn trái phép gần 600 tấn chất thải nguy hại

| | Xã hội

Cơ quan chức năng Bộ Công an phát hiện gần 2.000 tấn chất thải, trong đó có gần 600 tấn chất thải được xác định là nguy hại bị chôn lấp trái phép ở Đồng Nai.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về các tội danh “Gây ô nhiễm môi trường; làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện gần 2.000 tấn chất thải, trong đó có gần 600 tấn chất thải được xác định là nguy hại bị chôn lấp trái phép ở xã Xuân Hòa, Đồng Nai.

Theo điều tra, tại khu vực trên có 20 công ty hoạt động trên quy mô diện tích lên tới khoảng 1 ha với hệ thống gồm 3 xưởng sản xuất tái chế nhôm phế liệu. Đáng chú ý, các cơ sở này hoạt động ngang nhiên trong suốt 8 năm mà không có giấy phép môi trường, không có giấy phép xây dựng và sử dụng sai mục đích.

Cơ quan Công an xác định, trong quá trình sản xuất, các đối tượng đã sử dụng hóa chất, chất thải nguy hại được xác định có thành phần chì với hàm lượng gấp gần 20 lần so với ngưỡng cho phép.

Sau đó, chất thải trong quá trình sản xuất nhôm tái chế phế liệu được các đối tượng chôn lấp trái phép trước, sau và khu vực xung quanh hồ. Ngoài những bãi chôn lấp trái phép xung quanh khu vực, ngay dưới lớp nền nhà xưởng, chất thải cũng được chôn với độ sâu khoảng 6m.

Ngoài hành vi chôn lấp chất thải trái phép, cơ quan chức năng xác định các đối tượng còn làm giả con dấu của UBND xã, con dấu ngân hàng để làm các tài liệu giả nộp cho cơ quan thuế.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Thanh Hà

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