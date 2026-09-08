Tử hình Nguyễn Đình Chiến SN 1990

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân cho biết, ngày 7/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với 5 bị cáo gồm: Nguyễn Đình Chiến (SN 1990), Hồ Văn Thanh Hưng (SN 1974), Nguyễn Thanh Giàu (SN 1990), Trần Ngọc Mẫn (SN 1981, cùng trú TP Huế) và Lê Thị Tám (SN 1996, trú tỉnh Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 9/2025, Nguyễn Đình Chiến nhiều lần tổ chức mua bán trái phép các loại ma túy gồm Methamphetamine, MDMA, Ketamine và Heroine trên địa bàn TP Huế với tổng khối lượng hơn 4.378,5 gam.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Công an nhân dân

Để mở rộng hoạt động, từ tháng 7/2025, Chiến thuê Hồ Văn Thanh Hưng nhận và trực tiếp giao bán ma túy cho khách. Tổng khối lượng ma túy Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự lên đến hơn 4.358 gam, được xác định là đồng phạm thực hành.

Trong tháng 9/2025, Nguyễn Thanh Giàu nhiều lần mua ma túy của Chiến để bán lại kiếm lời và sử dụng. Đối với hai bị cáo Lê Thị Tám và Trần Ngọc Mẫn, từ tháng 7/2024 đến ngày 4/9/2025 đã nhiều lần mua ma túy từ Nguyễn Đình Chiến để bán lại.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 1,2358 gam Methamphetamine. Trong vụ án, Tám giữ vai trò chính, Mẫn là đồng phạm thực hiện mua bán.

Theo thông tin trên báo Công lý cho biết, quá trình điều tra, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tự thú về những lần phạm tội trước đó. Riêng Nguyễn Đình Chiến bị xác định phạm tội nhiều lần và thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Hồ Văn Thanh Hưng tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm. Nguyễn Thanh Giàu có ba con nhỏ dưới 15 tuổi. Lê Thị Tám có cha, mẹ là người có công với cách mạng. Đây là những tình tiết được HĐXX xem xét khi lượng hình.

Bị cáo Nguyễn Đình Chiến từng có một tiền án 16 năm tù về tội "Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy", chấp hành xong án phạt vào đầu năm 2023. Ngoài ra, Chiến còn có một tiền sự về hành vi kinh doanh dịch vụ cầm đồ không đủ điều kiện theo quy định.

Bị cáo Nguyễn Thanh Giàu cũng có tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Trần Ngọc Mẫn từng lĩnh 16 năm tù về các tội "Giết người" và "Trộm cắp tài sản của công dân".

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Nguyễn Đình Chiến và Hồ Văn Thanh Hưng đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện việc mua bán lượng ma túy đặc biệt lớn, gây nguy hại cho xã hội, tiếp tay cho tệ nạn và các loại tội phạm khác, xâm phạm nghiêm trọng chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy.

Đối với Chiến, mặc dù từng bị xử phạt 16 năm tù về chính tội danh này nhưng sau khi chấp hành xong án phạt vẫn tiếp tục phạm tội với quy mô lớn hơn, thể hiện sự coi thường pháp luật, không còn khả năng cải tạo, giáo dục.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đình Chiến mức án tử hình; Hồ Văn Thanh Hưng tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

3 bị cáo còn lại gồm Nguyễn Thanh Giàu bị tuyên 9 năm tù, Lê Thị Tám 6 năm tù và Trần Ngọc Mẫn 8 năm tù, cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".