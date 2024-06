Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng 2 cán bộ xã

Công an thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Cà Đức Hom.

Khởi tố Chủ tịch, Phó Chủ tịch cùng 2 cán bộ xã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Chiều 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Cà Đức Hom, sinh năm 1973, nguyên Chủ tịch UBND xã Phi Tô, hiện là Chủ tịch UBND xã Nam Hà, huyện Lâm Hà.

Đồng thời, cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam Nhan Thế Anh, sinh năm 1983, Phó Chủ tịch UBND xã Phi Tô và 2 cán bộ cấp xã.

Các cán bộ nêu trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Những bị can trên được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có liên quan tới vụ án khai thác khoáng sản trái phép xảy ra tại thượng nguồn thủy điện Đạ Cho Mo, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, do đối tượng Khổng Văn Quý, sinh năm 1987, trú tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà cầm đầu.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nhan Thế Anh.

Trước đó, ngày 8/10/2023, cơ quan Công an đã bắt quả tang Khổng Văn Quý đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép dưới lòng hồ thủy điện Đa Cha Mo.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 400m3 cát đang được tập kết ven bờ chờ đưa đi tiêu thụ.

Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, từ tháng 1/2023 đến tháng 9/2023, Khổng Văn Quý đã khai thác cát trái phép, sau đó bán một phần cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và huyện Đức Trọng, phần còn lại tập kết tại 3 địa điểm tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà với khối lượng hơn 6.210m3, trị giá hơn 2,145 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định 4 bị can trên đã buông lỏng quản lý, để Khổng Văn Quý khai thác cát trái phép trên địa bàn trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Khai thác cát trái phép, một cá nhân bị phạt 125 triệu đồng

Ngày 19/6, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối ông Phan Đức Long (52 tuổi, ngụ xã Phi Tô, huyện Lâm Hà) số tiền 125 triệu đồng về việc khai thác cát không phép.

Cụ thể, ông Phan Đức Long bị cơ quan chức năng xác định đã khai thác cát tại sông thuộc thôn Ry Ông Tô, xã Phi Tô mà không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với khối lượng cát xây dựng đã khai thác tại thời điểm phát hiện là 45,3 m3.

Ngoài hình thức phạt tiền, ông Long còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm: 45,3 m3 cát xây dựng; 1 máy múc gắn gầu xúc 0,5 m3.

Đồng thời, ông Long phải cải tạo, phục hồi môi trường; thực hiện các giải pháp đưa khu vực đã khai thác về trạng thái an toàn theo quy định.

Xử phạt 15 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước

Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 5/12/2023 đến 15/5/2024, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra 7 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 15 tổ chức vi phạm trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

Tổng số tiền xử phạt đạt 567.507.720 đồng.

Sau khi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành theo dõi và đôn đốc các tổ chức bị xử phạt thực hiện quyết định này. Hiện tại, đã có 11/15 tổ chức vi phạm đã nộp phạt.

Việc xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này thúc đẩy tuân thủ quy định về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.