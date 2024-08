Khởi tố, bắt tạm giam nữ nhân viên ngân hàng: Công an thông báo tìm bị hại

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Phương.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ nhân viên ngân hàng

Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phương (SN 1993, trú thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước Tết Nguyên đán năm 2022, thông qua giới thiệu, Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, trú TP Long Xuyên, An Giang) biết Phương là nhân viên 1 ngân hàng có chi nhánh tại An Giang nên gửi hồ sơ đất nhờ làm thủ tục vay vốn.

Sau đó, Phương cho biết phần đất của Thành chỉ vay được 1.270.000.000 đồng, Thành đồng ý. Đến tháng 3/2022, Phương kêu Thành đến ngân hàng đế ký hồ sơ vay vốn.

Do muốn chiếm đoạt tiền của Thành nên Phương hướng dẫn vợ chồng Thành cài đặt aap và Phương cài đặt mã pin cho Thành.

Khi vợ chồng Thành ký xong giấy tờ thì được Ngân hàng giải ngân khoản vay hạn mức 1 tỷ đồng vào tài khoản thanh toán và 270 triệu đồng vào khoản vay thấu chi của Thành.

Lợi dụng việc Thành không rành giao dịch điện tử nên Phương lên aap điện thoại của Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành bằng số điện thoại của Thành và yêu cầu Thành gửi mã OTP qua cho Phương.

Tiếp đó, Phương đăng nhập vào tài khoản của Thành và thực hiện đổi mật khẩu, đổi mã Soft Token (do Thành gửi) để thao tác trên ứng dụng, rồi thực hiện chuyển tiền từ tài khoản thanh toán và tài khoản thấu chi của Thành cho Phương và những người Phương vay tiền.

Sau đó, Phương nói dối do Ngân hàng chưa giải ngân để chiếm đoạt của Thành số tiền 1.270.000.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị những ai là bị hại của đối tượng Nguyễn Thị Kim Phương liên hệ Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: số 06, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Văn Thuấn.

Bắt tạm giam nhân viên Trung tâm nuôi dưỡng người có công Quảng Nam

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An (Quảng Nam) đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lương Văn Thuấn (SN 1977, trú phường Thanh Hà, Hội An) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Bị can Lương Văn Thuấn là nhân viên Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam (gọi tắt là Trung tâm).

Lợi dụng trách nhiệm, nhiệm vụ được giao quản lý tài sản tại Trung tâm, từ ngày 30/3/2024 đến 29/4/2024, Thuấn đã lấy 5 chiếc tivi loại SamSung Smart Tivi Qled 43 inch được trang bị tại các phòng điều dưỡng của Trung tâm đem bán với giá 3 triệu đồng/1 tivi rồi dùng số tiền trên để tiêu xài cá nhân. Kết quả giám định xác định, giá trị tài sản bị Thuấn chiếm đoạt hơn 42 triệu đồng.

Sau khi bán được tivi, nhằm mục đích che giấu hành vi vi phạm của mình, Thuấn đã lấy tivi cũ từ kho của Trung tâm và mua các tivi cũ để thế vào vị trí những tivi đã lấy.

Qua công tác kiểm tra tài sản tại các phòng ở điều dưỡng, Ban Giám đốc của Trung tâm đã phát hiện tài sản bị đánh tráo nên đã trình báo Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An.