Khởi tố bị can, khám xét nhà riêng cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Sáng 14/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt các quyết định khởi tố 4 bị can, trong đó có cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đức Quyền (65 tuổi).

Việc tống đạt các quyết định khởi tố các bị can và thực hiện khám xét được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện trong ngày 13/6.

Các bị can bị khởi tố và đều được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, ngoài ông Nguyễn Đức Quyền còn có 3 bị can khác, là cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa) Hoàng Văn Thế và 2 cựu cán bộ phòng Quản lý đất đai thuộc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Các bị can trên bị khởi tố để điều tra về vi phạm trong quản lý đất đai tại dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa (lô C4, C5, thuộc địa phận Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư.

Khu vực thuộc dự án Khu đô thị mới Nam TP Thanh Hóa

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Thanh Hoá đã có kết luận thanh tra, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo cơ quan công an điều tra dấu hiệu tội phạm đối với tổ chức, cá nhân tham mưu việc giao cho chủ đầu tư (là Công ty cổ phần Tập đoàn FLC) Dự án Công trình hỗn hợp và nhà ở thuộc khu đô thị mới Nam TP Thanh Hoá (nay là Dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hoá) hơn 11.000 m2 không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Đồng thời, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng kiến nghị Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Thanh Hóa kiểm tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân có vi phạm khi triển khai dự án.

Dự án khu nhà ở sinh thái xanh FLC Thanh Hoá cũng là 1 trong 7 dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá do Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là chủ đầu tư mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá phối hợp cung cấp hồ sơ hồi tháng 7/2022.