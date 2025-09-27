Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Loan

Công an TP Huế ngày 26/9, cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Quang Nam (SN 2003, cùng trú TP Huế) và Phạm Hoài Bảo (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 14/7, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà tại ngõ 5, kiệt 22 đường Nguyễn Phúc Lan (phường Kim Long, TP Huế) đã phát hiện Nguyễn Thị Loan đang tổ chức sản xuất, đóng gói nhiều sản phẩm dầu gội có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.

Các vỏ chai dầu gội xả bưởi tại cơ sở sản xuất giả - Ảnh: Người lao động

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu tháng 6, Loan là đối tượng chủ mưu, câu kết với Nam và Bảo hình thành đường dây sản xuất hàng giả khép kín. Các đối tượng đặt mua nguyên liệu trôi nổi qua mạng, trang bị máy móc, đặt in tem nhãn, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Cosmetic (TP Hồ Chí Minh) – sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả, nếu tính theo giá trị hàng thật khoảng 108 triệu đồng. Khám xét nơi sản xuất, công an thu giữ số lượng lớn nguyên liệu, thành phẩm dầu gội giả, cùng máy móc, bao bì, vỏ chai và nhãn mác giả mạo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.