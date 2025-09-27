Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Thị Loan

27-09-2025 - 08:59 AM | Xã hội

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu tháng 6, Nguyễn Thị Loan là đối tượng chủ mưu, câu kết với Nam và Bảo hình thành đường dây sản xuất hàng giả khép kín.

Công an TP Huế ngày 26/9, cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng gồm Nguyễn Thị Loan (SN 1989), Trần Quang Nam (SN 2003, cùng trú TP Huế) và Phạm Hoài Bảo (SN 1992, trú tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trước đó, ngày 14/7, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà tại ngõ 5, kiệt 22 đường Nguyễn Phúc Lan (phường Kim Long, TP Huế) đã phát hiện Nguyễn Thị Loan đang tổ chức sản xuất, đóng gói nhiều sản phẩm dầu gội có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.

Các vỏ chai dầu gội xả bưởi tại cơ sở sản xuất giả

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ đầu tháng 6, Loan là đối tượng chủ mưu, câu kết với Nam và Bảo hình thành đường dây sản xuất hàng giả khép kín. Các đối tượng đặt mua nguyên liệu trôi nổi qua mạng, trang bị máy móc, đặt in tem nhãn, bao bì giả thương hiệu dầu gội xả bưởi của Công ty TNHH Catchy Natural Cosmetic (TP Hồ Chí Minh) – sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền.

Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã sản xuất 904 chai dầu gội giả, nếu tính theo giá trị hàng thật khoảng 108 triệu đồng. Khám xét nơi sản xuất, công an thu giữ số lượng lớn nguyên liệu, thành phẩm dầu gội giả, cùng máy móc, bao bì, vỏ chai và nhãn mác giả mạo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tội Sản xuất, buôn bán hàng giả:

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá từ 30.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng hoặc dưới 30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính… thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên; hàng giả trị giá 150.000.000 đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

3. Trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

