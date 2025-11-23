Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên tuồn lợn bệnh ra thị trường

23-11-2025 - 09:29 AM | Thị trường

Vợ chồng chủ cơ sở chăn nuôi lợn tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên bị khởi tố vì hành vi giết mổ và tuồn lợn mắc bệnh ra thị trường.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Duy Dương (sinh năm 1973) và vợ là Nguyễn Thị Hồng Huệ (sinh năm 1974), trú thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, về tội “ Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm ” quy định tại điều 317 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện cơ sở chăn nuôi Đồng Kênh ở xã Phụ Dực do vợ chồng Dương làm chủ có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong trong lĩnh vực an toàn thực phẩm .

Khởi tố chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên tuồn lợn bệnh ra thị trường- Ảnh 1.

Phòng An ninh kinh tế phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm lợn nghi nhiễm tả lợn châu Phi. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Ngày 13/9, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở này và phát hiện trong 12 ô chuồng có tổng cộng 379 con lợn, với trọng lượng khoảng 18,4 tấn; cùng hai kho lạnh đang bảo quản hơn 2 tấn sản phẩm động vật.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm và trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định 7/12 mẫu máu của số lợn nuôi nhốt và toàn bộ mẫu thịt trong kho lạnh đều dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Khởi tố chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên tuồn lợn bệnh ra thị trường- Ảnh 2.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với chủ cơ sở chăn nuôi lợn cố tình tuồn lợn bệnh ra thị trường. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Quá trình điều tra, Phòng An ninh kinh tế làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2025 đến khi bị phát hiện, mặc dù biết rõ đàn lợn tại trang trại của mình bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng chủ cơ sở vẫn cho giết mổ, bảo quản thịt trong kho lạnh và bán cho nhiều đầu mối để chế biến làm thực phẩm cho người dân sử dụng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ, tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Tiến Thắng

VTC News

