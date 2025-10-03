Bảng chi tiêu âm 11,3 triệu đồng trông đến sợ

Kiếm bao nhiêu tiêu chừng đó đã là trạng thái có phần bấp bênh, đằng này, chi còn nhiều hơn thu tận 11,3 triệu đồng… Nhìn bảng chi tiêu cô vợ trong câu chuyện chia sẻ, nhiều người không khỏi hốt hoảng, lo lắng.

“Mình stress quá cả đêm qua không ngủ được, giờ cũng không biết phải làm sao cho đủ tiền trang trải nữa. Nhà 4 người, mình cũng cố chắt chiu lắm rồi nhưng vừa thất nghiệp, công ty còn nợ lương mình nữa, chắc họ quỵt luôn rồi chứ đòi mãi không trả. Suy nghĩ làm sao kiếm tiền đủ cho tháng này mà muốn trầm cảm luôn mất” - Cô trải lòng.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người đồng tình rằng phương án tạm thời là cắt giảm tiền ăn cũng như các chi phí khác, song song với đó là cố tìm việc làm. Nếu chưa thể tìm được công việc văn phòng thì đi xin làm công việc tay chân, vất vả nhưng kiếm được đồng nào hay đồng đó, chứ nhà 4 người mà tổng thu có 10 triệu, co kéo cỡ nào cũng khó mà đủ được.

“Thu nhập 10 triệu mà ăn 300k/ngày thì không âm mới lạ, rồi mua dầu ăn, mắm muối, tỏi gì mà tận 1 triệu/tháng… Tiền mua thực phẩm, gạo mỳ miến, trái cây, dầu ăn với đồ lặt vặt,... cắt giảm tối đa đi thì may ra đỡ được khoảng 3 triệu/tháng. Nhưng nhìn chung là vẫn âm, giờ chỉ có cách đi làm kiếm tiền thì mới trang trải được thôi” - Một người chia sẻ.

“Khổ ghê đã thất nghiệp rồi còn bị nợ lương nữa… Bí quá thì xin đi làm xe ôm công nghệ, giao đồ ăn, làm giúp việc thuê, đóng hàng thuê xem sao mom ạ, chứ thiếu tận hơn 11 triệu thì cắt giảm làm sao cân nổi” - Một người đồng tình.

“Ăn trứng với lạc, đậu, rau thôi bạn. Thịt thì mua thịt xay cho rẻ. Nước giặt, xả, sữa tắm hay mấy đồ linh tinh cũng chọn loại rẻ thôi, chứ gì tận mấy triệu 1 tháng. Trái cây thì mua theo mùa. Nói chung là phải chấp nhận mình đang không có tiền mà tiêu khác đi, chứ ngồi đó than stress thì tiền cũng có nhiều hơn được đâu” - Một người thẳng thắn.

Làm sao để giảm chi tiêu mà không làm giảm chất lượng cuộc sống?

Không ít người sẽ nghĩ rằng đây là chuyện bất khả thi. Ngân sách giảm đi kiểu gì cũng tác động đến nhu cầu, mong muốn chi tiêu, thế mà bảo không làm giảm chất lượng cuộc sống thì sao mà được Tuy nhiên, đó vẫn là điều hoàn toàn có thể nếu làm được những việc dưới đây.

1 - Phân biệt rõ “nhu cầu” và “mong muốn”

Bước đầu tiên và quan trọng nhất để cắt giảm chi tiêu mà không ảnh hưởng đến chất lượng sống là phân biệt rạch ròi giữa "nhu cầu" và "mong muốn".

Nhu cầu là những thứ cơ bản bạn cần để đảm bảo cuộc sống, ví dụ như thuê nhà, chi phí ăn uống, đi lại,... Trong khi đó, mong muốn là những thứ làm cuộc sống của bạn thoải mái hơn, vui vẻ hơn, nhưng không phải là bắt buộc để duy trì sự sống, ví dụ như ăn hàng, du lịch xa xỉ, mua sắm đồ hiệu,...

Khi lập ngân sách, hãy phân bổ ưu tiên cho các khoản chi trong phần “nhu cầu” trước. Sau đó, với phần còn lại, bạn mới phân bổ cho các mong muốn. Việc này giúp bạn không bao giờ phải lo lắng về những khoản chi thiết yếu, đồng thời có thể kiểm soát các khoản chi "tùy chọn" một cách có ý thức.

2 - Tối ưu hóa chi tiêu cho niềm vui chứ không phải cắt bỏ

Nhiều người nghĩ rằng cắt giảm chi tiêu có nghĩa là phải từ bỏ tất cả các hoạt động giải trí hay sở thích. Điều này là sai lầm và dễ khiến bạn nản lòng. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, hãy tối ưu hóa chi tiêu cho các hoạt động mang lại niềm vui và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.

Hãy liệt kê 3-5 hoạt động giải trí hoặc sở thích mà bạn cảm thấy thực sự cần để tái tạo năng lượng và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Sau đó, tìm cách thực hiện chúng một cách tiết kiệm hơn. Mục tiêu là tìm ra những giải pháp thay thế thông minh, giúp bạn vẫn tận hưởng được những điều mình thích mà không làm thâm hụt ngân sách.

Khi bạn vẫn được làm những điều bạn thích, bạn sẽ không cảm thấy mình đang thiếu thốn, mà thay vào đó là cảm giác chủ động và thông minh trong việc quản lý tài chính.

3 - Luôn nhớ quy tắc tối đa hóa giá trị

Thay vì chỉ nhìn vào giá cả, hãy xem xét giá trị mà món đồ hoặc dịch vụ đó mang lại so với số tiền bạn bỏ ra. Một món đồ đắt tiền nhưng bền, sử dụng được lâu dài và mang lại nhiều lợi ích có thể rẻ hơn một món đồ rẻ tiền nhưng nhanh hỏng, ít dùng đến.

Ví dụ thế này cho dễ hiểu: Một đôi giày thể thao chất lượng cao có thể đắt hơn, nhưng nó bảo vệ sức khỏe đôi chân của bạn và dùng được nhiều năm, trong khi một đôi giày rẻ tiền có thể nhanh hỏng và gây khó chịu. Hãy đầu tư vào chất lượng khi cần thiết, và tiết kiệm cho những món đồ không mang lại giá trị sử dụng lâu dài hoặc không có ý nghĩa quan trọng với bạn.