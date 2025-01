Khởi tố giám đốc Bùi Văn Hải

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính đầu tư dự án bất động sản

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, xác minh, điều tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, ngày 09/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải (sinh năm 1981, quê quán huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, thường trú tại phường An Hòa, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Bùi Văn Hải - Ảnh: CA Thanh Hoá

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 4/2022 đến tháng 9/2023, Bùi Văn Hải là Giám đốc Công ty Cổ phần kinh doanh BĐS Song Vi VN Group đã đưa ra các thông tin gian dối để ký hợp đồng hợp tác hỗ trợ tài chính với bà T.T.N, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An tại dự án Trung tâm thương mại và nhà phố Eden tại phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, qua đó đã chiếm đoạt của bà T.T.N số tiền khoảng 2,7 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.