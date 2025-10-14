Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố Lê Văn Viết và đồng phạm

14-10-2025 - 21:58 PM | Xã hội

Lê Văn Viết khai nhận đã bán khoảng 20.000 bình nước Lavie giả cho người dân, công ty, cơ quan trên địa bàn Hà Nội từ tháng 3/2025.

Cơ quan điều tra Công an Hà Nội ngày 14/10 cho biết đã khởi tố 4 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hơn 20.000 bình nước Lavie giả từ tháng 3 đến tháng 10/2025.

Bốn bị can, gồm Lê Văn Viết (37 tuổi, trú Long Biên, Hà Nội), Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm. Quyết định được Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ban hành ngày 13/10/2025.

Trước đó, ngày 2/10/2025, Công an TP Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất nước của Lê Văn Viết tại 294/74 Phan Đăng Lưu, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, phát hiện nhóm đối tượng đang dùng vòi bơm nước máy vào các bình Lavie đã chuẩn bị sẵn. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 500 bình nước Lavie giả các loại 19 lít và 18,5 lít.

Khởi tố Lê Văn Viết và đồng phạm- Ảnh 1.

Một bị can làm việc với cơ quan công an - Ảnh: CA Hà Nội

Viết cùng đồng bọn thu gom vỏ bình trôi nổi, lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, dập date, tem nhãn để tái chế. Sau khi làm sạch, các đối tượng bơm trực tiếp nước máy vào bình. Trung bình mỗi ngày, nhóm này sản xuất và bán ra thị trường 100 bình nước Lavie giả với giá bán lẻ gần 70.000 đồng/bình (chi phí sản xuất 10.000 đồng/bình).

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trang Anh

