Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố người phụ nữ SN 1966 ra tay sát hại con gái ruột ở Quảng Ninh: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

| | Xã hội

Công an Quảng Ninh khởi tố Đ.T.N sinh năm 1966 về tội giết người sau khi dùng dao sát hại con gái ruột tại nhà riêng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra ngày 24/9/2026 tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, thành phố Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra đến nay, xác định, khoảng 9h30 phút ngày 24/09, tại nhà riêng thuộc thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đ.T.N (sinh năm 1966, nơi thường trú: thôn Tân Lập, xã Đầm Hà) đã dùng dao sát hại chị N.T.T, (sinh năm 1991, nơi thường trú: thôn Tân Lập, xã Đầm Hà ) - là con đẻ của Đ.T.N, hậu quả làm chị N.T.T tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.N về tội Giết người” theo khoản 1, Điều 123 - Bộ luật Hình sự. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Đối tượng Đ.T.N tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh Đối tượng Đ.T.N tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Cảnh báo thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ án, hiện trên một số trang thông tin điện tử không chính thống và mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai lệch về diễn biến vụ án.

Một số tài khoản, trang thông tin đã đăng tải nội dung không chính xác, trong đó có trang web lamdong.shop, gây nhiễu thông tin và có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, xác thực; chủ động lựa chọn các nguồn tin chính thống để cập nhật thông tin, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Quảng Ninh

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện giao dịch chuyển khoản như sau Nổi bật

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới nhất về gọi điện qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5 - 10 năm hoặc không giới hạn độ tuổi?

Những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi 5 - 10 năm hoặc không giới hạn độ tuổi?

16:46 , 09/10/2026
Công an truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên SN 1993

Công an truy tìm ông Nguyễn Đức Kiên SN 1993

15:59 , 09/10/2026
Bắt giữ Nguyễn Hữu Tiền SN 2004

Bắt giữ Nguyễn Hữu Tiền SN 2004

15:40 , 09/10/2026
Tất cả người dân dùng tài khoản ngân hàng chú ý khi nhận được cuộc gọi như sau

Tất cả người dân dùng tài khoản ngân hàng chú ý khi nhận được cuộc gọi như sau

15:28 , 09/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên