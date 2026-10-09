Khởi tố người phụ nữ SN 1966 ra tay sát hại con gái ruột ở Quảng Ninh: Hé lộ nguyên nhân đau lòng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an thành phố Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra ngày 24/9/2026 tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, thành phố Quảng Ninh.

Theo kết quả điều tra đến nay, xác định, khoảng 9h30 phút ngày 24/09, tại nhà riêng thuộc thôn Tân Lập, xã Đầm Hà, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đ.T.N (sinh năm 1966, nơi thường trú: thôn Tân Lập, xã Đầm Hà) đã dùng dao sát hại chị N.T.T, (sinh năm 1991, nơi thường trú: thôn Tân Lập, xã Đầm Hà ) - là con đẻ của Đ.T.N, hậu quả làm chị N.T.T tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đ.T.N về tội Giết người” theo khoản 1, Điều 123 - Bộ luật Hình sự. Vụ án hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

Đối tượng Đ.T.N tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh Đối tượng Đ.T.N tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an thành phố Quảng Ninh

Cảnh báo thông tin sai lệch trên mạng xã hội

Liên quan đến vụ án, hiện trên một số trang thông tin điện tử không chính thống và mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, thông tin chưa được kiểm chứng, có nội dung sai lệch về diễn biến vụ án.

Một số tài khoản, trang thông tin đã đăng tải nội dung không chính xác, trong đó có trang web lamdong.shop, gây nhiễu thông tin và có thể ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền những thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng, xác thực; chủ động lựa chọn các nguồn tin chính thống để cập nhật thông tin, tránh gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Quảng Ninh