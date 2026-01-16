Khởi tố Nguyễn Bích Hằng sinh năm 2008 và nhiều người khác

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một vụ việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, qua đó kịp thời khởi tố vụ án, khởi tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 24/12/2025, Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính một khách sạn tại phường Vĩnh Yên.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong phòng có 8 người gồm 4 nam và 4 nữ có biểu hiện nghi vấn tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng gồm: Trần Tú Anh, sinh năm 1991, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội; Lê Lý Thiện Hoàng, sinh năm 1992, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ; Phùng Quang Thuận, sinh năm 1993, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1993, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ; Đinh Thị Quế Anh, sinh năm 2007, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Bích Hằng, sinh năm 2008, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ; Hà Ngọc Hoài, sinh năm 2009, trú tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang; Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 2006, trú tại xã Kim Anh, Hà Nội.

Phát hiện, khởi tố vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ|).

Tổ công tác đã mời đại diện quản lý khách sạn và người chứng kiến theo quy định để tiến hành kiểm tra, lập biên bản vụ việc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên bàn gỗ trong phòng khách sạn có nhiều đồ vật nghi liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: 2 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng nghi là Ketamine, có tổng khối lượng 1,453 gam; 2 đĩa sứ màu trắng; 1 thẻ nhựa hình chữ nhật in chữ "Westlake"; 1 tờ tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng được cuộn tròn thành dạng ống hút; 1 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng, một mặt tờ tiền bám dính chất nghi là Ketamine; 1 bật lửa màu tím.

Ngoài ra, Tổ công tác còn tạm giữ 9 điện thoại di động là tài sản của các đối tượng có mặt tại hiện trường.

Tiến hành kiểm tra nhanh chất ma túy trong nước tiểu đối với 8 đối tượng, kết quả cho thấy có 7 đối tượng dương tính với chất ma túy; riêng đối tượng Hà Ngọc Hoài cho kết quả âm tính.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 27/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tiếp đó, ngày 2/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 06 bị can gồm: Trần Tú Anh; Lê Lý Thiện Hoàng; Nguyễn Quang Huy; Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Bích Hằng; Đinh Thị Quế Anh về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", quy định tại khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.