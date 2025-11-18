Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố nhóm lập tiền ảo SPIN, thu lợi bất chính 12 tỷ theo mô hình đa cấp

18-11-2025 - 08:14 AM | Kinh tế số

Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an bắt một bị can trong vụ án.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên (Phòng Cảnh sát kinh tế) nhận được nguồn tin về tội phạm của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh liên quan đến một nhóm đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trái quy định pháp luật.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 05/2025, Nguyễn Văn X, trú tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội biết được trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư.

X nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử SPIN (là đồng tiền do X nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử và NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp, với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng.

Với thủ đoạn trên, nhóm của X đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án “Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp”, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiến hành điều tra, vụ án theo quy định của pháp luật.

Biến tướng mới của lừa đảo “Bắt cóc online”

Theo An Thịnh

VTV

