Khởi tố phó giám đốc Phạm Ngô Đăng Giác

Công an tỉnh Ninh Thuận ngày 16/11 cho biết, cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa khởi tố 1 phó giám đốc về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 2 tỷ đồng. Đó là Phạm Ngô Đăng Giác (SN 1987, ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) là Phó Giám đốc công ty TNHH thương mại & dịch vụ du lịch vận tải Giác Ngà Ninh Thuận.

Theo đơn tố giác của quần chúng nhân dân, từ tháng 5 năm 2024, Giác đã đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc quen biết với cán bộ ngành hải quan nên dễ dàng tiếp cận và mua được nhiều xe ô tô thanh lý giá rẻ. Tin tưởng Giác, một số người trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã chuyển tiền đặt cọc cho Giác để chờ nhận xe.

Tuy nhiên, sau khi có được gần 2 tỷ đồng, Phạm Ngô Đăng Giác đã chiếm đoạt số tiền trên để phục vụ mục đích cá nhân.

Đối tượng Phạm Ngô Đăng Giác - Ảnh: Công an tỉnh Ninh Thuận

Cơ quan Công an cho biết, Phạm Ngô Đăng Giác từng có 01 tiền án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 01 tiền án 03 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định, với phương thức, thủ đoạn tương tự, Phạm Ngô Đăng Giác còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số nạn nhân khác. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC01), Công an tỉnh yêu cầu ai là bị hại của Phạm Ngô Đăng Giác thì liên hệ đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận để trình báo sự việc.