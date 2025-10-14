Thúy Ngân sao ra nông nỗi này?

Trước khi hoạt động sôi nổi với vai trò là một diễn viên, Thúy Ngân từng tham gia chinh chiến nhiều cuộc thi nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1991 đạt danh hiệu Á khôi 1 Nữ hoàng Trang sức 2009, lọt Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2010 và Top 15 Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2011. Thúy Ngân ghi dấu ấn nhờ tham gia các gameshow, chương trình truyền hình thực tế như Chơi Là Chạy, 7 Nụ Cười Xuân, 2 Ngày 1 Đêm...

Trong group chat với fan trên Instagram cá nhân, Thúy Ngân mới đây khiến không ít người lo lắng khi có chia sẻ đầy tâm trạng. Cô thừa nhận đã thức trắng đêm 5 tháng nay. "Trắng đêm cũng đã 5 tháng. Đêm nay cũng trắng đêm nhưng lại là một đêm trăng sáng.

Ngân thích trung thu vì ánh sáng le lói của chiếc lồng đèn trong đêm tối nó huyền diệu mà lung linh biết mấy. Mong đêm trung thu mọi người đều có một mái ấm để đi về. Một bàn tay ấm để nắm lấy. Trung thu vui vẻ", Thúy Ngân viết.

Thúy Ngân cho biết đã liên tục thức trắng đêm được 5 tháng trong group Instagram cá nhân

Nữ diễn viên sinh năm 1991 còn tiết lộ đã nghe được rất nhiều thông tin sai lệch về mình. Tuy nhiên, hiện tại Thúy Ngân không còn buồn bã mà thấy "chua xót": "Dẫu biết rằng trước giờ nghe rất nhiều câu chuyện thêu dệt về mình, nhưng lần này thấy chua xót nhiều hơn là thấy buồn. Thôi thì ráng ngủ mai còn dậy đi làm lo cho cha cho mẹ. Mọi việc còn lại trời cao thấy ắt sẽ an bài. Gạt hết tiêu cực qua mà đi ngủ đi nào".

Tình trạng hiện tại của diễn viên sinh năm 1991 khiến không ít người lo lắng

Sau thành công của phim Gạo nếp gạo tẻ, sự nghiệp của Thúy Ngân bước sang một trang mới. Nữ diễn viên trở thành gương mặt ăn khách, liên tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình nổi bật như Cây táo nở hoa, Nữ chủ... và nhiều chương trình giải trí được khán giả yêu thích.

Thời gian qua, Thúy Ngân vướng tin hẹn hò với diễn viên Võ Cảnh. Cả hai được đẩy thuyền từ khi tham gia dự án phim ảnh. Sau khi bộ phim đóng máy, cặp đôi này vẫn kè kè bên nhau ở các sự kiện lớn nhỏ khiến netizen cho rằng đang hẹn hò.

Tuy nhiên từ tháng 6/2025, Thuý Ngân đã liên tục để lộ dấu hiệu lạ trên mạng xã hội. Cô hay đăng bài viết tâm trạng nhiều suy tư. Về phía Võ Cảnh, anh cũng im hơi lặng tiếng và không còn xuất hiện bên Thuý Ngân như trước.

Thúy Ngân và Võ Cảnh từng vướng nghi vấn phim giả tình thật. Tuy nhiên cặp đôi đã lâu không còn xuất hiện và đăng tải hình ảnh chung

Thúy Ngân từng chia sẻ về chuyện tình cảm: "Thật ra tôi cũng hay lên kế hoạch hôn nhân nhưng mỗi lần như vậy là công việc kéo đến. Thế nên tôi quyết định sẽ không đặt ra những kế hoạch hay tiêu chí gì hết, tôi chỉ biết mình đang tận hưởng những gì mà bản thân xứng đáng được nhận. Nếu có duyên đến thì mình nhận thôi.

Ba mẹ mấy năm trước còn hỏi nhưng tôi chỉ trả lời khi nào có sẽ dẫn về cưới luôn để ba mẹ khỏi trông. Nhưng gần đây về nhà ba mẹ không hỏi nữa, một phần là do ba mẹ thấy tôi đang tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn và hạnh phúc, đó cũng là những gì mà ba mẹ mong cầu con cái mình có được. Tôi nghĩ hôn nhân chỉ là một ngã rẽ trong cuộc đời thôi, không phải là điều quyết định thành công hay sự hạnh phúc của một con người".