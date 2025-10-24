Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh với Đặng Đình Thắng

24-10-2025 - 08:37 AM | Xã hội

Cơ quan chức năng cũng áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can Đặng Đình Thắng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh tối 23/10 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Đình Thắng (sinh năm 2000, trú tại thôn Đại Long, xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Cơ quan chức năng cũng áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với bị can này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 00 giờ 30 phút ngày 03/9/2025 tại trang trại của bà Trần T. N (sinh năm 1975) ở thôn Vĩnh Cát, xã Toàn Lưu. Lợi dụng đêm tối, Thắng đã lén lút đột nhập vào trang trại và bắt trộm 21 con gà, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại hơn 4 triệu đồng.

Khởi tố, tạm hoãn xuất cảnh với Đặng Đình Thắng- Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can  Đặng Đình Thắng - Ảnh: CA Hà Tĩnh Tống đạt quyết định khởi tố bị can  Đặng Đình Thắng - Ảnh: CA Hà Tĩnh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Toàn Lưu đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được Đặng Đình Thắng là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, Thắng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện tại, toàn bộ tang vật vụ án đã được thu hồi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

