Khởi tố thêm 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, nay là Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra, mở rộng vụ án xác định các đối tượng là lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý lao động ngoài nước, gồm: Tống Hải Nam, Cục trưởng (đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án); Lê Thanh Hà (nguyên Trưởng phòng Hàn Quốc, Tây Á, Châu Phi); Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế); Tạ Thị Thanh Thúy (nguyên Trưởng phòng Pháp chế); Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (nguyên chuyên viên phòng Pháp chế) có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi làm thủ tục xin phê duyệt hồ sơ đăng ký hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo diện Visa E7 và hồ sơ xin cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Các đối tượng móc nối với Nguyễn Lâm Sơn (kinh doanh dịch vụ Tư vấn pháp lý) để "chạy" giấy phép. Doanh nghiệp muốn được phê duyệt hồ sơ, cấp giấy phép buộc phải thông qua Sơn hoặc trực tiếp chi tiền "bôi trơn" cho Tống Hải Nam và các đối tượng liên quan trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/10, Cục C03 quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự Môi giới hối lộ và các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng gồm: Lê Thanh Hà, Nguyễn Thành Hưng, Phan Thị Thu Trang, Đỗ Vân Hương, Tạ Thị Thanh Thúy về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Lâm Sơn về tội Môi giới hối lộ, quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.

C03 tếp tục điều tra, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản.