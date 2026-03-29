Không ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể vẫn bị gan nhiễm mỡ không? Bác sĩ tiết lộ "loại thực phẩm này" thậm chí còn đáng sợ hơn

Gan được biết đến như một "cơ quan thầm lặng" vì nó hiếm khi biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào ngay cả khi bị tổn thương. Do đó, khi các triệu chứng xuất hiện, tình trạng thường đã tiến triển đến một giai đoạn nhất định. Nhiều người tin rằng, "Tôi không uống rượu, nên gan của tôi vẫn ổn". Tuy nhiên, rượu không phải là yếu tố duy nhất gây gánh nặng cho gan.

Bạn có nghĩ rằng gan nhiễm mỡ chỉ ảnh hưởng đến "những người ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ và thừa cân"? Thực tế không phải vậy. Ngày càng có nhiều người trông gầy phát hiện mình bị gan nhiễm mỡ trong các lần khám sức khỏe! Điều này khiến họ tự hỏi: "Tôi không ăn nhiều thịt, vậy tại sao lại bị như vậy?".

Tinh bột tinh chế có thể gây hại nhiều hơn là ăn quá nhiều dầu mỡ

Bác sĩ Chiu Hsiao-Chen (ở Đài Loan, Trung Quốc) chỉ ra rằng không chỉ chất béo, đường và tinh bột tinh chế cũng có thể gây hại cho gan! Khi chúng ta ăn quá nhiều các loại thực phẩm như cơm trắng, bánh mì trắng, mì, bánh quy, đồ ngọt, tinh bột, trà sữa trân châu, đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn, lượng đường dư thừa sẽ được chuyển hóa thành chất béo và tích tụ âm thầm trong gan, dẫn đến "gan nhiễm mỡ".

Đây cũng là một số nguyên nhân có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ.

1. Ngồi lâu và thiếu vận động

2. Cân nặng thấp nhưng lượng mỡ nội tạng cao

3. Kháng insulin và đường huyết cao

4. Dinh dưỡng không đồng đều

5. Sử dụng lâu dài một số loại thuốc nhất định (như steroid) hoặc uống rượu

6. Ngay cả người ăn chay cũng có thể bị gan nhiễm mỡ do tỷ lệ thực phẩm chính cao và lượng tinh bột tinh chế tiêu thụ quá mức.

Làm sao tôi biết mình có bị gan nhiễm mỡ không? Tôi có thể theo dõi tình trạng này như thế nào?

Bệnh gan nhiễm mỡ thường được phát hiện trong các lần khám sức khỏe định kỳ, và siêu âm bụng có thể cung cấp đánh giá sơ bộ. Ngoài ra, các xét nghiệm máu (như chỉ số chức năng gan ALT) có thể được thực hiện để xác nhận sự hiện diện của viêm gan, hoặc các công cụ đánh giá không xâm lấn (như chụp xạ hình xơ gan và xét nghiệm chỉ số FIB-4 trong máu) có thể được sử dụng để theo dõi xem xơ gan đã xảy ra hay chưa. Khuyến cáo những người bị gan nhiễm mỡ nên thực hiện các xét nghiệm máu và siêu âm theo dõi định kỳ.

Tại sao chúng ta không thể bỏ qua bệnh gan nhiễm mỡ?

Mặc dù bệnh gan nhiễm mỡ có thể không có triệu chứng ở giai đoạn đầu, nhưng nếu không được điều trị, nó có thể tiến triển thành xơ gan, xơ hóa gan, thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư gan.

Hơn nữa, bệnh gan nhiễm mỡ thường đi kèm với các bệnh chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp, tăng lipid máu và bệnh tim mạch , làm tăng tổn thương đến nhiều cơ quan. Các nghiên cứu cho thấy nếu bệnh này còn đi kèm với hội chứng chuyển hóa, tỷ lệ tử vong thậm chí còn cao hơn!

3 loại trà này là thức uống không thể thiếu để cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ

Theo lý thuyết y học cổ truyền Trung Quốc, trà giúp giảm mỡ, tăng cường chức năng lá lách, hạ lipid máu và cải thiện trao đổi chất. Mỗi loại trà có tác dụng khác nhau và có thể thay đổi tùy theo thói quen uống.

1. Trà táo gai và hạt quế

Thành phần: 10g quả táo gai, 10g hạt quế, 10g nấm phục linh, 5g vỏ quýt khô.

Công dụng: Thúc đẩy tiêu hóa, giảm mỡ máu và hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chức năng lá lách và loại bỏ ẩm thấp.

Hướng dẫn sử dụng: Cho các nguyên liệu trên vào nước, đun sôi trong 10-15 phút, rồi uống làm hai lần.

Thời điểm uống: Nửa tiếng sau bữa ăn.

2. Trà lá sen và trà Phục Linh

Thành phần: 5g lá sen, 10g nấm phục linh, 5g vỏ cam

Công dụng: Loại bỏ ẩm thấp và đờm, hạ mỡ máu, thanh lọc gan và giải độc.

Cách dùng: Cho các nguyên liệu vào nước, đun sôi trong 15 phút, rồi uống làm hai lần.

Thời điểm uống: Trước bữa sáng và sau bữa tối.

3. Trà hoa cúc và kỷ tử

Thành phần: 5g hoa cúc, 10g kỷ tử, 2g rễ cam thảo

Công dụng: Làm dịu gan và cải thiện thị lực, thanh nhiệt giải độc, giảm gánh nặng cho gan.

Cách dùng: Ngâm các nguyên liệu trong nước nóng từ 5-10 phút và uống khi còn ấm.

Thời điểm lý tưởng nhất để thưởng thức: Trà chiều hoặc sau bữa ăn.