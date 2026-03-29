Quý cô U40 lắc eo 100 lần/ngày, duy trì suốt 15 năm, dù dáng đầy đặn hay gầy mảnh vẫn có vòng 2 thon gọn

Theo Tiểu Mai | 29-03-2026 - 14:58 PM | Sống

Suốt hơn 15 năm qua, cô luôn kiên trì với một động tác duy nhất giúp giữ vòng eo rõ nét.

Ở độ tuổi U40, nhiều người bắt đầu đối mặt với tình trạng tăng cân khó kiểm soát và vóc dáng kém săn chắc. Thế nhưng, Happi Phạm lại trở thành một trường hợp đặc biệt khi khiến nhiều người ngưỡng mộ với màn "lột xác" ngoạn mục: giảm tới 16kg chỉ trong vòng 3 tháng , lấy lại thân hình thon gọn cùng vòng eo 60cm đáng mơ ước.

Điều đáng chú ý là hành trình giảm cân của cô không hề dựa vào những phương pháp khắc nghiệt hay tập luyện cường độ cao. Thay vào đó, Happi lựa chọn một chế độ ăn uống khoa học và đơn giản, xoay quanh hai nguyên liệu quen thuộc là yến mạch và sữa chua Hy Lạp. Đây là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt hiệu quả trong việc kiểm soát cân nặng.

Không chỉ thay đổi chế độ ăn, Happi còn duy trì một thói quen vận động cực kỳ đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài. Cô chia sẻ rằng bản thân không phải là người yêu thích tập gym, tuy nhiên suốt hơn 15 năm qua, cô luôn kiên trì với một động tác duy nhất giúp giữ form vòng eo rõ nét. Đó là động tác lắc eo.

Dù ở thời điểm cân nặng hơn 60kg hay khi đã giảm xuống còn 47-48kg, thì vòng eo của cô vẫn rất sắc nét. Đây là vóc dáng của Happi khi ở trạng thái 63kg và 48kg.

"Mình coi đó như là thói quen hàng ngày, nhiều khi đang tắm mà mình còn lắc eo mà. Lúc nào nhớ ra là mình sẽ lắc eo, động tác này mình tập theo một cô người Mỹ. Thời gian đầu rất khó nhưng sau dần là quen. Hồi đầu tập rất là đau vùng eo, vì động tác này siết vào eo của mình mà, nếu các bạn tập mà không đau cơ, mà đau lưng là các bạn tập sai" - Happi chia sẻ.

Happi tập lắc eo mọi lúc mọi nơi, đó như là một thói quen của cô vậy.

Cách thực hiện:

- Đứng tách hai chân rộng bằng vai, khụy thấp hai đầu gối xuống 1 xíu.

- Hai tay đặt lên hông để giữ hông cố định.

- Bắc đầu lắc eo, tức là từ bụng lên đến đầu là di chuyển trái - phải, còn phần thân dưới giữ cố định.

- Mỗi ngày thực hiện khoảng 100 cái, có thể tập bất kỳ lúc nào.

Các bạn có thể biến tấu theo nhiều biến thể khác giống Happi, miễn sao tập trung vào chuyển động của vòng eo và giữ nguyên hông cùng phần thân dưới.

"Thời gian đầu tiên các bạn nhớ là phải làm thật chậm, để mình xem là đã đúng hay chưa. Tốt nhất là nên tập trước gương để quan sát cụ thể từng chuyển động của mình" - Happi chia sẻ.

Điểm đặc biệt của bài tập này nằm ở sự linh hoạt và dễ thực hiện. Không cần dụng cụ, không cần không gian rộng, bạn có thể tập bất cứ lúc nào trong ngày. Chính sự đều đặn và bền bỉ mới là yếu tố then chốt giúp Happi giữ được vòng eo săn chắc, tạo đường cong rõ ràng cho cơ thể.

Hành trình của Happi Phạm cho thấy rằng việc lấy lại vóc dáng không nhất thiết phải phụ thuộc vào những phương pháp phức tạp. Chỉ cần một chế độ ăn hợp lý kết hợp với thói quen vận động phù hợp, bất kỳ ai cũng có thể cải thiện cơ thể của mình theo cách bền vững nhất.

Nguồn: Happi Phạm

Một tháng về quê thăm anh trai, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ: Dưỡng già ở quê dễ sống nhưng phải cân nhắc 5 điều quan trọng

Mỹ công bố top 12 loại rau quả "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất 2026, bất ngờ với thứ ở vị trí đầu tiên

Mỹ công bố top 12 loại rau quả "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất 2026, bất ngờ với thứ ở vị trí đầu tiên Nổi bật

Chân dung thế hệ đi xin việc cùng một vài “trợ lý ảo”: Nhà tuyển dụng nghĩ gì khi ứng viên cái gì cũng nhờ AI?

Chân dung thế hệ đi xin việc cùng một vài “trợ lý ảo”: Nhà tuyển dụng nghĩ gì khi ứng viên cái gì cũng nhờ AI? Nổi bật

3 loại rau “quốc dân” trồng tại nhà không cần đất

3 loại rau “quốc dân” trồng tại nhà không cần đất

14:05 , 29/03/2026
Bậc thầy phong thuỷ dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tháng 4, tiền tài khởi sắc, gặt hái thành công, đón tin vui bất ngờ

Bậc thầy phong thuỷ dự đoán 3 con giáp may mắn nhất tháng 4, tiền tài khởi sắc, gặt hái thành công, đón tin vui bất ngờ

13:41 , 29/03/2026
Thứ kẹo "đắng ngoét" 200 đồng từng đánh lừa bao đứa trẻ quê: 8x, 9x cay khóe mắt nhớ về nồi thịt, cá kho đượm mùi khói bếp của mẹ

Thứ kẹo "đắng ngoét" 200 đồng từng đánh lừa bao đứa trẻ quê: 8x, 9x cay khóe mắt nhớ về nồi thịt, cá kho đượm mùi khói bếp của mẹ

13:39 , 29/03/2026
11 mẹo dọn dẹp nhà cửa gần như miễn phí: Làm một lần, nhà sạch gọn suốt nhiều tháng

11 mẹo dọn dẹp nhà cửa gần như miễn phí: Làm một lần, nhà sạch gọn suốt nhiều tháng

13:24 , 29/03/2026

