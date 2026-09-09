Không cần biết hòa âm vẫn có thể nghe Jazz: Cách bước vào thế giới tưởng hàn lâm từ những điều gần gũi nhất

Có một định kiến khá bền bỉ về Jazz: đây là thứ âm nhạc "khó nghe". Với người chưa quen, cảm giác ấy không phải không có lý. Một giai điệu vừa tưởng đã nắm bắt được thì nghệ sĩ có thể bất ngờ rẽ sang hướng khác. Piano đang đi một đường, saxophone dường như kể một câu chuyện riêng, còn tiếng trống liên tục chen vào bằng những nhịp không chịu đứng yên.

Nghe một lúc, người ta có thể cảm thấy như vừa bước vào cuộc trò chuyện giữa những người sử dụng một thứ ngôn ngữ mình chưa từng học.

Nhưng có lẽ chính cách tiếp cận "phải hiểu rồi mới được nghe" lại khiến Jazz trở nên xa cách hơn cần thiết. Trước khi được nghiên cứu trong sách vở hay giảng dạy tại các nhạc viện, Jazz từng là âm nhạc của đường phố, quán bar, vũ trường và cộng đồng. Nói cách khác, trước khi cần được "hiểu", Jazz đã được tạo ra để con người nghe, cảm nhận và đối thoại với nhau.

Jazz giống một cuộc trò chuyện hơn là một bài toán cần giải

Điều dễ khiến người mới nghe Jazz bối rối cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của thể loại này: sự ngẫu hứng.

Trong nhiều ca khúc đại chúng, cấu trúc thường khá rõ ràng: intro, verse, chorus, đôi khi thêm bridge rồi trở lại chorus. Người nghe nhanh chóng biết mình đang ở đâu trong bài hát.

Jazz lại thường không đi theo một con đường chắc chắn như vậy.

Một chủ đề giai điệu được đưa ra, sau đó saxophone có thể lấy vài nốt từ chủ đề ấy rồi phát triển theo một hướng khác. Piano đáp lại. Bass giữ nền nhưng cũng có lúc tự kể câu chuyện riêng. Trống không đơn thuần giữ nhịp mà liên tục phản ứng với những gì đang diễn ra.

Có thể hình dung một ban Jazz giống như một bàn ăn có vài người bạn rất hiểu nhau. Một người bắt đầu kể chuyện, người bên cạnh chen vào một câu, người khác bật cười, có người im lặng khá lâu rồi bất ngờ nói đúng một câu khiến cả bàn chú ý.

Không ai nhất thiết biết từ đầu cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ở đâu. Jazz sống bằng chính những khoảnh khắc như vậy.

Trong Jazz còn có một truyền thống quan trọng mang tên "call and response" - gọi và đáp. Một nhạc cụ cất tiếng, nhạc cụ khác trả lời. Đôi khi chỉ là vài nốt nhạc, đôi khi là cả một đoạn solo. Và nhiều lúc, điều thú vị nhất lại nằm trong khoảng lặng giữa hai câu nhạc.

Vì thế, người mới nghe không nhất thiết phải cố "hiểu" toàn bộ một bản Jazz. Có thể chỉ cần chọn một thứ để đi theo: tiếng contrabass, một đường piano, tiếng chổi quét rất nhẹ trên mặt trống hay một câu saxophone vừa vang lên rồi biến mất.

Cứ đi theo nó một lúc, đôi khi như vậy đã đủ để bước vào thế giới Jazz.

Từ đường phố New Orleans đến những playlist của Gen Z

Hình ảnh Jazz ngày nay thường gắn với những không gian khá sang trọng: một quán bar ánh sáng mờ, vài ly cocktail trên bàn, tiếng piano phía sau và những vị khách ăn mặc chỉn chu.

Jazz quả thực có khả năng khiến một không gian trở nên tinh tế rất nhanh. Tuy nhiên, lịch sử của nó lại bắt đầu từ một thế giới ít bóng bẩy hơn nhiều.

Theo tài liệu, vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, tại New Orleans và các cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở miền Nam nước Mỹ, những yếu tố từ Blues, Ragtime, Spirituals, nhạc diễu hành cùng nhiều truyền thống âm nhạc khác dần gặp nhau. Jazz hình thành từ chính những cuộc giao thoa ấy và được chơi trong các cuộc diễu hành, khu phố, quán rượu, câu lạc bộ hay không gian khiêu vũ.

Qua hơn một thế kỷ, Jazz liên tục thay đổi cùng những nghệ sĩ của từng thời đại.

Louis Armstrong đưa trumpet và giọng hát trở thành những công cụ kể chuyện giàu sức ảnh hưởng. Ella Fitzgerald nổi tiếng với khả năng ứng tác bằng giọng hát, trong khi Billie Holiday cho thấy một câu hát không cần được thể hiện bằng chất giọng quá đồ sộ vẫn có thể mang theo cả một đời sống cảm xúc.

Miles Davis nhiều lần thay đổi ngôn ngữ âm nhạc của chính mình. Nat King Cole hay Frank Sinatra đưa những tiêu chuẩn Jazz và Great American Songbook bước sâu hơn vào đời sống đại chúng.

Nhiều thập niên sau, Norah Jones đưa những hòa âm mang hơi hướng Jazz đến với khán giả thông qua thứ Pop mềm mại, dễ tiếp cận hơn. Còn trong thời đại streaming, Laufey trở thành một ví dụ thú vị khi pha trộn Jazz Vocal, Bossa Nova, Classical và Pop để tiếp cận thế hệ khán giả trẻ.

Jazz có thể đã hơn một thế kỷ tuổi, nhưng cách nó liên tục tìm được một ngôn ngữ mới cho thấy thể loại này chưa bao giờ thực sự đứng yên.

Không cần "học Jazz" trước khi nghe Jazz

Ở Hà Nội, Jazz cũng đang có một cuộc đối thoại riêng.

NSƯT Quyền Văn Minh như một trong những người đặt nền móng trong việc giảng dạy và sáng tác Jazz tại Việt Nam. Những thế hệ tiếp theo như Quyền Thiện Đắc, Nguyễn Thùy Linh, Dattie Do, Quỳnh Nguyễn cùng nhiều nghệ sĩ trẻ tiếp tục đưa Jazz tới những vùng giao thoa mới.

Có người giữ gần với truyền thống, có người thử nghiệm cùng âm nhạc Việt Nam, Pop, Electronic hay những hình thức đương đại. Vì thế, Jazz Hà Nội không nhất thiết phải giống New Orleans, New York hay Paris. Nó có thể chậm hơn một chút, trầm hơn một chút và mang theo những âm thanh rất riêng của thành phố.

Với một người chưa từng nghe Jazz, cách bắt đầu có lẽ cũng không cần phức tạp.

Người thích giọng hát có thể tìm đến Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nat King Cole, Frank Sinatra rồi tiếp tục với Norah Jones hay Laufey. Người thích piano, nhạc phim hoặc những giai điệu êm có thể thử Cool Jazz, Jazz Ballad hay Bossa Nova.

Sau đó, hãy thử nghe Jazz trực tiếp.

Một câu lạc bộ nhỏ cho phép người nghe nhìn thấy tay người chơi bass di chuyển, thấy nghệ sĩ piano nhìn sang tay trống trước khi chuyển đoạn. Một festival lại đem đến trải nghiệm khác: có thể chỉ tình cờ đi ngang một sân khấu, dừng lại vì một đoạn solo và 10 phút sau mới nhận ra mình đã nghe hết cả bài.

Đó cũng là tinh thần mà Liên hoan Nhạc Jazz quốc tế Hà Nội 2026 - Hanoi Jazztival 2026, với chủ đề "Jazz Hà Nội - Giai điệu không biên giới", hướng tới khi đưa Jazz đến nhiều không gian văn hóa của Thủ đô trong ba ngày 17, 18 và 19/9/2026.

Các địa điểm gồm Vườn âm nhạc Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà Bát Giác tại Vườn hoa tượng đài vua Lý Thái Tổ, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Khách sạn Thăng Long Opera và các câu lạc bộ Jazz trên địa bàn thành phố.

Có lẽ người nghe cũng không cần biết lúc nào phải vỗ tay sau một đoạn solo, càng không cần mang theo một cuốn sách hòa âm.

Nếu một câu saxophone khiến mình dừng lại, một đoạn piano khiến lòng chùng xuống hay một nhịp trống khiến chân vô thức gõ theo, cứ nghe thêm một bài. Đến lúc đó, có thể người nghe vẫn chưa định nghĩa được Jazz là gì, nhưng có lẽ đã bước vào thế giới ấy từ lúc nào mà không nhận ra.