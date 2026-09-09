Thủ môn U20 Việt Nam dự World Cup giải nghệ đi lái taxi, Trọng Đại thất nghiệp vẫn nhắn gửi một câu ấm lòng

Từ ánh hào quang sân cỏ tại VCK FIFA U20 World Cup 2017, câu chuyện về cựu thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu đang thu hút nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Sinh năm 1997, sở hữu chiều cao lý tưởng 1m84 và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội FC, Minh Hiếu từng cùng lứa cầu thủ tài năng như Quang Hải, Tiến Linh, Trọng Đại làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam trên đất Hàn Quốc dự U20 World Cup. Tuy nhiên, sau nhiều năm miệt mài cống hiến nhưng khó tìm kiếm vị trí ra sân ở môi trường V.League khốc liệt, anh đã quyết định nói lời chia tay đội bóng Thủ đô.

Khép lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, cựu gác đền U20 Việt Nam lặng lẽ bước sang một trang mới của cuộc đời. Để gánh vác kinh tế gia đình và nuôi con nhỏ sau những biến cố tình cảm, Minh Hiếu không ngần ngại bươn chải qua nhiều công việc, trong đó có lái taxi công nghệ. Song song đó, anh vẫn giữ sợi dây gắn kết với trái bóng tròn khi đảm nhận vai trò HLV thủ môn cho một đội bóng sinh viên, tiếp tục truyền lửa kinh nghiệm cho thế hệ trẻ.

Thủ môn Nguyễn Bá Minh Hiếu giải nghệ đi lái taxi (Ảnh: FBNV)

Đứng trước những thử thách của cuộc sống, Minh Hiếu chọn cách đối mặt đầy bình thản và tích cực. Trên trang cá nhân, cựu cầu thủ bộc bạch những tâm sự sâu sắc về trải nghiệm mưu sinh:

"Chưa bao giờ quá muộn để bắt đầu. Xã hội có hàng tỷ người, mỗi người một cuộc sống riêng. Ai cũng đều cố gắng hoàn thiện bản thân và nâng cao đời sống của mình. Ai cũng cần sự động viên, khích lệ. Một lời góp ý thẳng, thô nhưng thật còn gấp vạn lần những lời phê phán, chỉ trích. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng hãy luôn văn minh và truyền tải những thông điệp tích cực. Em vẫn luôn thích và ngưỡng mộ câu nói: 'Nếu chưa thể sống cuộc đời mình yêu thích, vậy thì hãy thử thích cuộc đời bạn đang sống xem sao.' Hy vọng những người bạn của tôi sẽ luôn cố gắng, khát khao, chăm chỉ. May mắn sẽ luôn đến với những người nỗ lực. Em cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và động viên".

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự chia sẻ và ủng hộ từ dư luận. Đáng chú ý, người đồng đội cũ tại U20 Việt Nam là Nguyễn Trọng Đại đã để lại lời nhắn chân thành: "Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe bạn nhé".

Đáp lại tình cảm của người bạn từng chung màu áo, Minh Hiếu gửi lời động viên: "Luôn cố gắng nhé bạn ơi, chúc bạn mọi điều may mắn".

Trọng Đại so với Minh Hiếu của hiện tại cũng không khá khẩm hơn. Anh vừa lên mạng tìm việc vì rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi 29. Trọng Đại từng là cầu thủ được đánh giá cao nhưng thiếu kỷ luật, chấn thương và dần rời xa bóng đá đỉnh cao. Đến mức ở tuổi 29 anh chỉ còn vài chục nghìn đồng trong túi và đang trên hành trình làm công tiếp thị liên kết trên trang cá nhân Facebook những ngày đầu tiên.

Trọng Đại thậm chí hiện tại còn không có công việc ổn định (Ảnh: HĐ)

Màn tương tác tuy ngắn gọn nhưng ấm áp giữa hai cầu thủ từng bước ra từ đỉnh cao tuổi trẻ đã chạm đến trái tim nhiều người. Hành trình của Nguyễn Bá Minh Hiếu chính là bức tranh chân thực về đời cầu thủ sau khi rời xa ánh đèn sân cỏ. Dù không thể đi đến tận cùng của sự nghiệp, tinh thần chủ động vươn lên và lao động chân chính của anh vẫn nhận được trọn vẹn sự trân trọng. Và với Trong Đại, tuổi 29 vẫn chưa phải là quá muộn để anh sửa chữa sai lầm và bắt đầu lại cuộc đời của mình.

Tiên