Không cần kiếm thêm hay giảm chi: Làm ĐÚNG 1 VIỆC NÀY, bạn tự khắc giàu lên!

*Dưới đây là bài đăng của một người dùng ẩn danh có nickname MoneyStation trên Zhihu, về quan điểm cũng như góc nhìn của bản thân sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính.

Sau hơn 10 năm làm nghề, lắng nghe và tư vấn cho hàng nghìn khách hàng cá nhân, tôi có thể khẳng định một điều - nghe qua tưởng như sáo rỗng nhưng nếu bạn dành ra 5 phút để tự ngẫm lại bản thân, nó có thể sẽ rất đúng: Nhiều người làm lụng chăm chỉ nhưng mãi vẫn không thể dư dả, không phải vì thu nhập thấp, mà vị họ luôn tiêu tiền theo hệ quy chiếu của người khác.

Thử nghĩ đi, bạn có thấy mình trong đó không?

Nếu câu trả lời là không, tôi mừng cho bạn. Còn nếu câu trả lời là có, mong bạn sớm nhận ra rằng: Bạn không cần thêm một công việc tay trái, không cần nhảy việc để tăng lương ngay lập tức, cũng chưa cần nghĩ đến đầu tư sinh lời. Chỉ cần làm được một việc này thôi, tình hình tài chính của bạn sẽ sang trang mới: Ngừng so sánh mình với người khác .

So sánh là bản năng, nhưng trong chi tiêu cá nhân, nó là thứ phá hoại thầm lặng nhất. Khi bạn nhìn thấy đồng nghiệp đổi xe, bạn bè mua nhà, người quen đi du lịch sang chảnh, não bộ ngay lập tức tạo ra một "chuẩn mực sống mới".

Vấn đề nằm ở chỗ: Chuẩn mực đó không dựa trên thu nhập, năng lực hay giai đoạn cuộc đời của bạn, mà dựa trên bề nổi của người khác. Và từ khoảnh khắc ấy, mọi quyết định tài chính của bạn bắt đầu lệch hướng.

Tôi đã gặp rất nhiều khách hàng thu nhập khá, thậm chí cao, nhưng luôn trong trạng thái không dư gì cả. Khi bóc tách dòng tiền, câu chuyện gần như giống nhau: Mua đồ hiệu vì thấy bạn bè cũng mua, đổi điện thoại vì thấy mình "tụt hậu", chi tiêu mạnh tay cho những trải nghiệm không thực sự cần thiết chỉ để không trở thành "kẻ ngoài cuộc". Họ không tiêu vì nhu cầu thật, mà vì nỗi sợ thua kém. So sánh biến chi tiêu thành một cuộc đua không có vạch đích, và trong cuộc đua đó, không có người chiến thắng, chỉ có người gặp áp lực tài chính ngày càng lớn hơn.

Ngừng so sánh không có nghĩa là sống thụt lùi hay thiếu động lực. Ngược lại, đó là lúc bạn trả quyền kiểm soát tiền bạc về đúng chỗ: Cho chính bạn. Khi không còn lấy cuộc sống người khác làm thước đo, bạn bắt đầu đặt câu hỏi đúng hơn: Khoản chi này có thực sự phục vụ cuộc sống của tôi không, hay chỉ để làm tôi bằng ai đó?

Câu hỏi này, nếu được hỏi đủ nhiều lần, sẽ tiết kiệm cho bạn một khoản tiền khổng lồ trong dài hạn.

Từ góc độ chuyên môn, giàu có không bắt đầu từ thu nhập, mà bắt đầu từ khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu. Hai người cùng mức lương, người không chi tiêu để "bằng" người khác, sẽ luôn có biên độ an toàn tài chính lớn hơn. Vì họ không cần nâng cấp cuộc sống mỗi khi xung quanh có ai đó thay đổi. Họ cho phép mình tiêu ít nhưng tiêu đáng, và đổi lại là sự nhẹ đầu, ít áp lực, dòng tiền ổn định. Chính sự ổn định này mới là nền móng của giàu có.

Ngừng so sánh còn giúp bạn giàu lên theo một cách khác - quan trọng không kém: giàu về tư duy. Thay vì nghĩ "người khác đang tiêu tiền vào thứ gì", bạn nghĩ "tiền này nên phục vụ mục tiêu nào của chính mình trong 5-10 năm tới". Khi tư duy dài hạn được kích hoạt, chi tiêu bốc đồng giảm xuống, tiết kiệm tự nhiên tăng lên. Bạn không cần ép mình phải tiết kiệm, vì bạn không còn lý do để tiêu sai.

Tôi thường nói với khách hàng rằng: Tài chính cá nhân giống như một cuộc solo và nó chỉ nên là một cuộc solo. Bạn không thi đấu với đồng nghiệp, hàng xóm hay bạn bè trên mạng xã hội. Bạn chỉ thi đấu với chính những quyết định tài chính kém kỷ luật của mình trong quá khứ. Khi hiểu được điều này, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm. Bạn không cần giàu nhanh hơn ai, chỉ cần hôm nay tốt hơn hôm qua một chút.

Cuối cùng, nếu phải đưa ra một lời khuyên ngắn gọn nhất, tôi sẽ nói thế này: Mỗi lần bạn ngừng so sánh, bạn giữ lại được một phần tiền, một phần năng lượng và một phần sự tự do cho chính mình. Và khi 3 thứ đó tích lũy đủ lâu, giàu có không còn là mục tiêu xa vời, mà là kết quả tất yếu. Bạn không cần kiếm thêm tiền ngay lúc này. Bạn chỉ cần dừng việc sống cuộc đời mình, tiêu tiền của mình theo tiêu chuẩn của người khác mà thôi!