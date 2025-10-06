Không cần mổ tim hở, bé gái 14 tuổi hồi phục nhanh sau can thiệp bít dù

ThS.BS Quách Tấn Đạt – Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết: "Kỹ thuật bít dù qua da cho phép đóng lỗ thông liên nhĩ mà không cần phẫu thuật mở tim. Đây là phương pháp an toàn, hiệu quả, đảm bảo thẩm mỹ và chất lượng sống lâu dài, đặc biệt phù hợp với trẻ em và thanh thiếu niên".

Trước đó, bé T.T.K.T. (14 tuổi, TP. Cần Thơ) được chẩn đoán mắc dị tật tim bẩm sinh thông liên nhĩ lỗ thứ phát và từng được tư vấn phẫu thuật tim hở. Gia đình lo lắng vì đây là cuộc mổ lớn, nhiều nguy cơ để lại sẹo và thời gian phục hồi dài nên đã đưa bé đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long để tìm giải pháp khác.

Qua thăm khám, siêu âm tim Doppler cho thấy lỗ thông có thể can thiệp bằng kỹ thuật bít dù qua da. Ê-kíp Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch của bệnh viện đã tiến hành thủ thuật trong khoảng 45 phút, bít hoàn toàn lỗ thông liên nhĩ. Sau can thiệp, sức khỏe bé ổn định, hồi phục nhanh và được xuất viện chỉ sau 24 giờ theo dõi.

Theo số liệu của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 10.000 – 12.000 trẻ sơ sinh mắc tim bẩm sinh, trong đó thông liên nhĩ là dạng khá phổ biến. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc điều trị có một "thời điểm vàng" – khi bệnh chưa gây tăng áp lực động mạch phổi, chưa đảo chiều dòng máu và chưa làm suy yếu tim. Phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp đơn giản hóa điều trị, giảm rủi ro và nâng cao tỷ lệ hồi phục.

Ca bệnh của bé T không chỉ mang lại trái tim khỏe mạnh cho em mà còn khẳng định bước tiến trong điều trị tim bẩm sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp nhiều trẻ em và thanh thiếu niên có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, ít xâm lấn.