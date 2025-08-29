Không cầu kì hay tốn kém, phương pháp này của Đông y chỉ tốn 5 phút mỗi ngày mà ngừa được tóc rụng

Sợi tóc vương trên lược mỗi sáng, hay mớ tóc rối tắc nghẽn ống thoát nước trong nhà tắm là điều khiến không ít người lo lắng đến mức chẳng dám nhìn. Có người thấy vậy nghĩ ngay rằng: "Chắc phải bồi bổ thận rồi", thế là vội vã uống các loại thuốc hay làm mọi cách để bồi bổ thận, mà không biết rằng theo quan niệm Đông y, rụng tóc không chỉ là tín hiệu cầu cứu của thận.

Ngũ tạng cân bằng, tóc chắc khỏe

Theo danh y Chu Đan Khê đời nhà Nguyên, cơ thể có bệnh bên trong, ắt biểu hiện ra bên ngoài. Điều này có nghĩa là sự mất cân bằng của các cơ quan nội tạng sẽ thể hiện rõ rệt trên cơ thể.

Chúng ta có thể nhận biết sức khỏe của lục phủ ngũ tạng thông qua những thay đổi bên ngoài như tăng cân, nám da, mặt phù, quầng thâm mắt, da dẻ vàng vọt và đặc biệt là tình trạng của tóc. Bởi vậy mà, theo Đông y, quan sát màu sắc, độ khô héo của tóc để thấy bệnh tật của tạng phủ.

Tiêu chuẩn của một mái tóc khỏe trong y học cổ truyền là: Đen bóng, sợi tóc dày, không chẻ ngọn, chân tóc dày và không thưa thớt. Do đó, tóc bạc sớm, tóc khô xơ, thưa thớt, hay rụng tóc đều được coi là biểu hiện của bệnh lý.

Tuy nhiên, tóc rụng mà chỉ đổ lỗi cho thận hư là chưa đủ. Theo Đông y, các yếu tố như ngũ tạng, khí huyết và cảm xúc đều có thể ảnh hưởng đến tình trạng tóc.

Vì vậy, để điều trị rụng tóc, không thể chỉ đơn giản là "cắt một nhát" mà cần điều chỉnh tổng thể, giúp ngũ tạng đạt trạng thái cân bằng.

Tóc khỏe khi khí huyết đủ

Khí huyết đầy đủ thì tóc tốt, khí huyết kém thì tóc khô, dễ gẫy rụng. Tóc khô hay khỏe mạnh đều do bốn tạng lá lách, gan, tim và thận cùng quản lý.

1. Lá lách kém

Lá lách được ví như "bếp lò" và "đội vận chuyển" của khí huyết. Khi lá lách bị kém đi, hai vấn đề nghiêm trọng sẽ xảy ra:

Lá lách không sinh được huyết (không tiết được máu), dẫn đến tóc khô xơ như cỏ trên đất hạn, đuôi tóc chẻ ngọn, rụng một nắm mỗi khi chải đầu. Người lá lách kém thường có sắc mặt vàng vọt, bụng chướng, khuôn mặt hơi vàng và sưng lên như một quả bóng bơm hơi sau khi ăn.

Cách khắc phục: Sáng sớm ăn một bát cháo kê và của khoai mài. Nấu nước phục linh, ý dĩ uống vào buổi trưa để loại bỏ ẩm thấp. Xoa bụng theo chiều kim đồng hồ 100 vòng trước khi ngủ để kích hoạt "đường vận chuyển".

2. Thiếu máu gan

Gan là "trung tâm điều phối" của máu. Thức khuya và tức giận là hai thói quen gây tổn thương gan và máu nhất. Cơ thể sẽ ưu tiên cung cấp máu cho tim và não, tóc luôn đứng ở vị trí cuối cùng. Thiếu máu gan sẽ dẫn đến tóc bạc sớm và đường chân tóc lùi dần về phía sau.

Cách khắc phục: Ăn các thực phẩm tốt cho gan như dâu tằm, đỗ đen để bồi bổ cơ thể.

3. Tim bị ảnh hưởng

Trái tim là "động cơ" của dòng máu. Lo lắng lâu dài làm kiệt sức tâm trí, lưu lượng máu chậm như kẹt xe, nguồn cung cấp máu da đầu không đủ. Tình trạng này nghiêm trọng có thể dẫn đến da đầu mỏng, kèm theo đánh trống ngực, mơ màng và sợ hãi, những người như vậy thường nhợt nhạt, tay chân dễ bị lạnh ngay cả trong mùa hè.

Cách khắc phục: Để tăng cường trái tim mỗi ngày, uống một tách trà chà là đỏ long nhãn mỗi ngày.

4. Thận tinh bị hao tổn

Tóc là tinh hoa của thận. Quá trình tóc mọc, phát triển, rụng và bạc trắng có liên quan mật thiết đến sự thịnh suy của thận khí.Khi thận khí sung mãn, tóc sẽ dày và chắc khỏe. Ngược lại, khi thận khí suy yếu, tóc sẽ bạc và rụng dần. Điều này thường đi kèm với các triệu chứng như đau lưng, tiểu đêm nhiều lần, và ù tai.

Cách khắc phục: Ăn nhiều thực phẩm bổ Can thận như mè đen, đậu đen. Mè đen đặc biệt có tác dụng bổ Can thận, ích tinh huyết, làm ẩm ruột, rất tốt cho các triệu chứng tóc bạc, rụng tóc, hoa mắt, ù tai do Can thận yếu.

Hướng dẫn chăm sóc tóc theo Đông y

1. Tránh các "cạm bẫy" trên bàn ăn

"Tóc như thực vật, da đầu là đất", muốn ngăn rụng tóc và tóc khô xơ từ gốc, cần cắt đứt "ẩm nhiệt" từ bên trong. Ăn uống chính là một cách.

- Giảm thức ăn béo: Ăn nhiều mỡ động vật, nội tạng sẽ làm tăng tiết bã nhờn, tắc nghẽn nang tóc.

- Hạn chế đồ ngọt: Thực phẩm chứa nhiều đường dễ gây viêm da đầu, làm teo nang tóc.

- Tránh gia vị cay nóng: Các loại ớt, tiêu dễ gây "huyết nhiệt" và khiến tóc rụng.

2. Gội đầu đúng cách

"Chải tóc nhiều, gội đầu ít" không phải là lời nói suông. Gội đầu quá nhiều sẽ làm mất lớp màng bảo vệ tự nhiên, khiến chân tóc yếu đi. Khi gội đầu, hãy lưu ý những điều sau:

- Tần suất: Tóc dầu gội cách ngày một lần (có thể điều chỉnh vào mùa hè). Tóc khô/thường gội 2-3 lần/tuần.

- Nhiệt độ: Nước gội luôn ở khoảng 38°C (ấm nhẹ), nước quá nóng sẽ làm tổn thương lớp biểu bì của tóc.

- Thao tác: Dùng lược răng thưa chải tóc rối trước khi gội. Tạo bọt dầu gội trước khi thoa lên da đầu và dùng đầu ngón tay xoa bóp nhẹ nhàng trong 3 phút. Chỉ thoa dầu xả lên ngọn tóc, cách chân tóc 3cm để tránh bít tắc nang tóc.

- Sấy tóc: Tránh sấy nóng trực tiếp vào da đầu. Sấy khô chân tóc rồi chuyển sang chế độ mát để cố định kiểu tóc.

3. Kích hoạt da đầu bằng phương pháp chải tóc bằng tay

"Chải đầu ngàn lần, tóc không bạc", các thầy thuốc Đông y khuyên nên chải đầu nhiều vì nó giúp lưu thông khí huyết ở vùng đầu, nuôi dưỡng tóc và cải thiện giấc ngủ.

Cách thực hiện: Dùng đầu ngón tay (tránh móng dài) nhẹ nhàng chải từ trán ra sau gáy. Mỗi lần chải 9 cái, lặp lại 5-10 phút vào buổi sáng. Hãy chải với lực nhẹ nhàng, chỉ cần cảm thấy da đầu ấm lên là được. Kích thích quá mạnh sẽ gây tổn thương nang tóc.