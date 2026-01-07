"Không chỉ điện thoại, cả TV, tủ lạnh, đồ gia dụng cũng sẽ tăng giá vì thiếu RAM" - Đồng CEO Samsung cảnh báo

Trong một tuyên bố gây chấn động, ông TM Roh, đồng CEO của Samsung, đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra: "Vì tình huống này chưa từng có, không công ty nào miễn nhiễm với tác động của nó."

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở việc thiếu hụt đang ảnh hưởng đến ngành công nghệ, mà còn ở phạm vi lan rộng của nó. Roh khẳng định cuộc khủng hoảng này không chỉ tác động đến điện thoại di động mà còn đến các thiết bị điện tử tiêu dùng khác, từ TV đến đồ gia dụng như tủ lạnh, máy giặt và các thiết bị thông minh khác.

Giá RAM vẫn đang tăng vượt ngoài tầm kiểm soát

Khi một lãnh đạo cấp cao của Samsung, công ty sản xuất TV số một thế giới và là một trong những nhà sản xuất đồ gia dụng lớn nhất, lên tiếng về vấn đề này, điều đó cho thấy tình hình đã trở nên đáng kể nghiêm trọng hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Ông Roh không che giấu sự thật đắng cay: một số tác động từ giá chip bộ nhớ tăng vọt là "không thể tránh khỏi", và ông không loại trừ khả năng phải tăng giá sản phẩm trong thời gian tới.

Nguồn gốc của cuộc khủng hoảng đến từ thị trường DRAM, nơi giá hợp đồng dự kiến sẽ tăng hơn 50% chỉ riêng trong quý đầu năm 2026. Mức tăng khổng lồ này đã khiến các nhà cung cấp bộ nhớ lớn như Samsung và SK hynix trở nên thận trọng đến mức họ không còn sẵn sàng ký các thỏa thuận dài hạn nữa. Thay vào đó, họ chỉ chấp nhận các hợp đồng ngắn hạn hơn, phản ánh sự bất ổn và biến động mạnh mẽ của thị trường hiện tại.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở giá cả. Cả Samsung và SK hynix đều đang gặp khó khăn trong việc tăng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu đang bùng nổ. Nhưng ngay cả khi họ có thể tăng sản lượng trong ngắn hạn, toàn bộ công suất mới này sẽ được ưu tiên phân bổ cho ngành trí tuệ nhân tạo, để phục vụ nhu cầu khổng lồ từ các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI.

Người tiêu dùng thông thường, những người chỉ muốn mua một chiếc điện thoại mới, một chiếc TV hoặc thậm chí một chiếc tủ lạnh thông minh, sẽ phải đối mặt với sự bất định về nguồn cung và giá cả.

Đó là vì trong quá khứ, các vấn đề về chip thường tập trung vào các thiết bị công nghệ cao như máy tính và điện thoại. Nhưng với sự phát triển của Internet of Things và các thiết bị thông minh, ngay cả những sản phẩm truyền thống như tủ lạnh, máy giặt và lò vi sóng hiện nay cũng cần bộ nhớ để vận hành các tính năng kết nối và điều khiển thông minh.

Trong kỷ nguyên IoT, ngay cả các thiết bị gia dụng cũng không thoát khỏi cơn bão giá RAM

Điều này có nghĩa là phạm vi tác động của cuộc khủng hoảng bộ nhớ rộng hơn nhiều so với những gì người tiêu dùng thông thường có thể tưởng tượng.

Theo Reuters, ông Roh cho biết Samsung đang làm việc với các đối tác về các chiến lược dài hạn để giảm thiểu tác động. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng trong ngắn hạn, việc tăng giá là điều khó có thể tránh được. Đối với người tiêu dùng, điều này có nghĩa là họ có thể phải trả nhiều tiền hơn không chỉ cho hầu hết các thiết bị điện tử , từ công nghệ cho đến cả các thiết bị gia dụng.

Điều đặc biệt đáng lo ngại là thời gian dự kiến của cuộc khủng hoảng này. Các nhà phân tích dự đoán tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ kéo dài đến năm 2027, và có khả năng còn vượt qua thời điểm đó.

Lý do chính là nhu cầu DRAM tiếp tục tăng mỗi quý, được thúc đẩy bởi cuộc chạy đua không ngừng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Các tập đoàn công nghệ lớn không có dấu hiệu từ bỏ việc phát triển các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI mới, có nghĩa là miễn là "làn sóng AI" tiếp tục, người tiêu dùng sẽ phải đối mặt với những hạn chế nguồn cung trên nhiều phân khúc sản phẩm.

Một khía cạnh nghịch lý của tình hình này là trong khi người tiêu dùng phải chịu giá cao hơn và nguồn cung hạn chế, bộ phận semiconductor của Samsung lại được dự đoán sẽ hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng. Với giá DRAM tăng vọt, lợi nhuận từ mảng kinh doanh sản xuất chip có thể bù đắp phần nào những khó khăn mà các bộ phận sản xuất sản phẩm tiêu dùng gặp phải.

Tuy nhiên, điều này không mang lại nhiều an ủi cho người tiêu dùng cuối, những người vẫn phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt của việc phải trả nhiều tiền hơn cho hầu hết mọi thiết bị điện tử họ mua.