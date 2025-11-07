Không chỉ muốn làm chip và card, NVIDIA ôm mộng điện toán lượng tử và năng lượng hợp hạch

Tại hội nghị GTC 2025, NVIDIA tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu của mình trong ngành công nghệ khi công bố loạt dự án hợp tác quy mô lớn, mở rộng từ AI, mô phỏng kỹ thuật số đến điện toán lượng tử.

Một trong những điểm nhấn là việc NVIDIA bắt tay với Oracle và Bộ Năng lượng Mỹ để xây dựng hai siêu máy tính AI được trang bị hơn 100.000 GPU. Các hệ thống này đặt tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne, nơi chúng sẽ được sử dụng để triển khai các tác nhân AI phục vụ nghiên cứu khoa học.

Jensen Huang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NVIDIA, trình bày bài phát biểu chính tại hội nghị NVIDIA GTC - Ảnh: Getty.

Song song đó, NVIDIA hợp tác cùng Toyota, TSMC, Caterpillar và nhiều đối tác công nghiệp khác để phát triển "digital twins", tạm dịch là "em song sinh kỹ thuật số", là những mô phỏng ảo siêu chính xác của nhà máy sản xuất. Các bản sao này cho phép kỹ sư thử nghiệm và tối ưu dây chuyền trước khi áp dụng trong thực tế, góp phần rút ngắn thời gian đổi mới và giảm chi phí vận hành. Đặc biệt, công ty còn tạo ra bản sao kỹ thuật số của lò phản ứng nhiệt hạch với General Atomics, mở ra hướng nghiên cứu mới cho lĩnh vực năng lượng sạch.

Ngoài ra, NVIDIA ra mắt NVQLink, kiến trúc tính toán tiên phong giúp kết nối siêu máy tính AI với bộ xử lý lượng tử. Với đặc tính không phụ thuộc vào phần cứng, NVQLink hứa hẹn trở thành nền tảng trung gian quan trọng trong thời kỳ giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và lượng tử học. Hiện công ty đang hợp tác với 17 doanh nghiệp lượng tử và 9 phòng thí nghiệm quốc gia của Mỹ để phát triển công nghệ này.

Những công bố tại GTC 2025 cho thấy NVIDIA không chỉ dẫn đầu về GPU, mà còn đang định hình tương lai của điện toán toàn cầu, nơi AI, mô phỏng kỹ thuật số và lượng tử cùng hòa quyện trong một hệ sinh thái thống nhất.