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Không chỉ nợ thuế, người dân cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp này

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 10/8, Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An lưu ý trường hợp người nộp thuế có thể bị tạm hoãn xuất cảnh mà nhiều người chưa biết, kể cả khi không phát sinh tiền thuế nợ.

Ai có thể bị tạm hoãn xuất cảnh?

Theo quy định tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP và hướng dẫn của Cục Thuế tại Công văn 5622/CT-NVT ngày 5/8/2026, nhóm người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký gồm: cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đây là điểm cần lưu ý bởi trạng thái 06 không đồng nghĩa với việc người nộp thuế đang nợ thuế. Trạng thái này được sử dụng để xác định trường hợp người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Quy trình tạm hoãn xuất cảnh diễn ra như thế nào?

Theo đó, cơ quan thuế đã có thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng người nộp thuế không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cụ thể, sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, nếu người nộp thuế vẫn không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Sau đó, cơ quan thuế tiếp tục dành 30 ngày trước khi chính thức áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trong khoảng thời gian này, thông báo về việc sẽ tạm hoãn xuất cảnh được gửi đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế.

Không chỉ nợ thuế, người dân cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp này - Ảnh 1.

Nguồn ảnh: Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ An

Nếu hết 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo mà người nộp thuế vẫn không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp này không phụ thuộc vào việc người nộp thuế có đang phát sinh tiền thuế nợ hay không.

Như vậy, một người có thể không nợ thuế nhưng vẫn đứng trước nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu mã số thuế ở trạng thái 06 và không thực hiện các thủ tục cần thiết trong thời hạn quy định.

Làm gì để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh?

Có hai hướng xử lý chính đối với người nộp thuế đang ở trạng thái 06: khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trường hợp 1: Thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế

Nếu tiếp tục hoạt động, người nộp thuế có thể làm thủ tục khôi phục mã số thuế.

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong trường hợp này, người nộp thuế phải nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, hoàn thành các hồ sơ khai thuế còn thiếu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nếu thuộc trường hợp phải thực hiện, đồng thời hoàn thành các khoản tiền thuế và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ.

Cơ quan thuế cũng phải xử lý các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn. Sau khi hoàn thành các yêu cầu này, số tiền thuế còn nợ phải dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh hoặc dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì cơ quan thuế ban hành thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Đặc biệt, người nộp thuế cần chú ý thời hạn được ghi trong thông báo của cơ quan thuế về các nghĩa vụ phải hoàn thành trước khi khôi phục mã số thuế. Theo hướng dẫn, người nộp thuế có 30 ngày để hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ về thuế, hóa đơn theo thông báo. Nếu quá thời hạn mà không hoàn thành, cơ quan thuế có thể thông báo mã số thuế không được khôi phục và người nộp thuế tiếp tục thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trường hợp 2: Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Trường hợp không tiếp tục hoạt động, người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Để hoàn tất thủ tục, người nộp thuế phải giải quyết các hồ sơ khai thuế còn thiếu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu có), hoàn thành các khoản thuế và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước phải nộp hoặc còn nợ. Đồng thời, người nộp thuế phải chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm về thuế, hóa đơn; hoàn thành nghĩa vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có) và chấp hành quyết định kiểm tra thuế trong trường hợp thuộc diện phải kiểm tra.

Khi người nộp thuế hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ, cơ quan thuế ban hành thông báo xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện thủ tục hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Nghệ AN có lời khuyên với người nộp thuế như sau: Thường xuyên kiểm tra trạng thái MST trên eTax Mobile hoặc website Thuế.

Đồng thời, cập nhật đúng địa chỉ email/SĐT để nhận thông báo kịp thời từ cơ quan quản lý.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh, hãy làm thủ tục thay đổi địa chỉ ngay lập tức.

Cơ quan Thuế thông báo: Người nộp thuế có thể bị phạt tới 100 triệu đồng trong trường hợp sau


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

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